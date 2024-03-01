Telegram заблокують або найдорожча спецоперація РФ: що відомо про “Майдан-3” і яких відомих українців вже “купив” Путін

Стало відомо, як і через кого Росія хоче просувати свої наративи про “Майдан-3”. Які меседжі про це свідчать, хто вже купився на пропагандистські байки і чому раптово в Україні заговорили про повне блокування Телеграму?

Усі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Телеграм хочуть заблокувати?

В Україні раптово заговорили про блокування Телеграму. Мовляв, українцям заборонять взагалі користуватися застосунком. У Мережі, ясно, здійснився галас, адже телеграм наразі заміняє людям новинні ресурси та телебачення. Там найшвидше повідомляють про те, куди летять російські ракети, про наслідки та й загалом коротко про головне, що відбувається в країні та світі.

Втім днями у Верховній Раді зазначили про необхідність пошуку шляхів для заборони Телеграму в Україні. Відповідну ініціативу запропонував Комітет з питань свободи слова. Голова цього Комітету Ярослав Юрчишин наголосив, що ідеєю цього засідання було почути про болючі аспекти, пов’язані з роботою журналістів в умовах війни, та етичні виклики, що ставить такий надзвичайний стан. Зокрема під час обговорень голова правління громадської організації “Інтерньюз-Україна” Костянтин Квурт назвав платформу недружньою.

“Важливо переймати європейські практики, щоб нас потім не цькували за “перешкоджання свободи слова”. Давайте активно просувати європейські практики боротьби з недружніми технологічними платформами”.

Наскільки реально заборонити Телеграм в Україні?

І тут є доля правди, адже телеграм належить підприємцю, росіянину Павлу Дурову, хоча який тривалий час вже не живе в країні-агресорці. Водночас керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що заборонити чи заблокувати Телеграм в Україні неможливо і наразі це питання не стоїть дуже гостро. За його словами, треба розділяти медіа в телеграмі, які люди читають, а також спілкування в телеграмі між собою. І справді застосунок досить популярний та зручний, але в ньому є багато але. Які? Пояснював експерт ГО “Інститут Дослідження Кібервійни” Єгор Аушев.

“У цьому месенджері розповсюджується дуже багато інформації, зокрема, зливи про наших військових у різних анонімних групах. Там також розповсюджується багато дитячої порнографії, продаж заборонених речовин. На це ніхто не може впливати, і це та проблема, з якою всі ми живемо на сьогоднішній день”.

Поради від кіберполіції

До слова, про спілкування в Телеграмі. Що цікаво, центральне розвідувальне управління США все частіше почало застосовувати у своїй роботі OSINT, тобто розвідку з відкритих джерел. Однак попри це, уряд категорично забороняє своїм аналітикам користуватися месенджером Телеграм. Тож у кіберполіції радять думати перед тим як пересилати фото та відео з наслідками російських обстрілів, адже є ризик того, що додаток контролюють російські спецслужби і просто-напросто інформацію можуть перехопити.

А заступник голови Центру досліджень “Детектора медіа” Олексій Півторак закцентував увагу на тому, що Телеграм — не єдиний месенджер у світі, де можна збирати інформацію і спілкуватися: “І якщо не користуватися Телеграмом, то світ не впаде. Здається, без Телеграму можна прожити, і нічого не постраждає”.

Яка альтернатива?

Чи можливо взагалі заборонити телеграм в Україні і які є альтернативи, пояснював і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Росія масово скуповує українські Телеграм-канали

Але є ще одне але. І без того шалений потік пропаганди може помножитися. Днями українська розвідка зробила заяву, що РФ скуповує зараз українські Телеграм-канали, аби ще більше підігрівати ґрунт для “Майдану-3” й через які згодом почнуть надсилати необхідні для Москви меседжі. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику в соцмережах.

“Зараз буквально в живому часі триває активна “закупівля” різноманітних інструментів — починаючи від Телеграм-каналів, сторінок у різноманітних соцмережах і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень — відповідно, ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють”.

РФ підкупила українців?

Крім того, представник ГУР Андрій Юсов приголомшив, що крім Телеграм-каналів, РФ вже підкупила кількох відомих українців, які закликатимуть людей йти зносити владу.

“Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із “червоною зіркою”. Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне — вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном”.

Найдорожча спецоперація Росії

До слова, про те, що готується план під кодовою назвою “Майдан-3” для розколу українського суспільства і повалення влади, президент України попереджав ще у листопаді 2023 року. У розвідці зазначають, станом на лютий на цю розробку Росія вже спустила півтора мільярда, що стало найдорожчою спецоперацією РФ.

Втім, закликаємо українців не вестися на пропаганду Росії. Під час війни так званий “Майдан-3” у першу чергу — небезпека для самих українців. Контролювати владу дійсно має народ і лише народ може змінити життя у власній країні, але не тоді, коли це на руку ворогові.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! Telegram заблокують?! Росія “купила” відомих українців! Хто качає “Майдан-3”?!

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