Телемарафон національної єдності #UAразом: під час ефірів обговорять питання, які цікавлять і турбують українців

Телемарафон національної єдності #UAразом: під час ефірів обговорять питання, які цікавлять і турбують українців

Це - один із заходів до Дня єднання, який напередодні запровадив президент Зеленський.

Головні українські телеканали 16 лютого покажуть телемарафон #UAразом. Вранці - від 8:00 до 10:00 та ввечері - від 19:00 до 22:00.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Це - один із заходів до Дня єднання, який напередодні запровадив президент Зеленський. У телеефірах представники влади та лідери думок обговорюватимуть поточну ситуацію на кордонах України та всередині держави, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Крім того, на всіх адмінбудівлях країни завтра вивісять синьо-жовтий прапор, о 10 годині ранку виконають Гімн України. У школах проведуть уроки національної єдності. А всіх українців влада закликає вивішувати дописи в соцмережах із хештегом #UAразом. Українські дипустанови за кордоном мають підсвітити синім та жовтим кольорами.

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"Момент загрози, це - момент єднання. Всі хештеги #UAразом можуть допомогти нам відчути лікоть і спину одне одного. Це надзвичайно хороший терапевтичний момент. Наше єднання - це найкраща зброя проти Росії, бо найбільший їм подарунок - наша паніка чи якийсь неспокій", - наголосив Ткаченко.

Марафон єдності: 16 лютого представники влади обговорять ситуацію на кордонах України

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський запровадив 16 лютого 2022 року, який багато хто на Заході називають днем потенційного вторгнення Росії в Україну, День єднання українців. Відповідно, цього дня буде проведена низка заходів та ініціатив, покликаних популяризувати свято та об’єднати мільйони українців по всьому світу.

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