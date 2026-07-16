"Темна конячка" та рекордні 40 мільярдів прибутку: що відомо про кандидата на пост прем'єра Сергія Корецького

Сергій Корецький

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Сьогодні Україна може отримати нового прем’єр-міністра. На цю відповідальну посаду президент Володимир Зеленський офіційно висунув очільника «Нафтогазу» Сергія Корецького. До цього тижня його ім’я вкрай рідко згадували в політичному контексті, а сам він ніколи не перебував на державних політичних посадах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Корецький ніколи не був на політичних посадах

Для багатьох вибір саме Корецького повною несподіванкою. На великій політичній арені, відверто визнають експерти, Сергій Корецький поки що залишається «темною конячкою».

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Максим Джигун, політолог: «Він ніколи раніше не був на жодних політичних посадах — ні народним депутатом, ні в обласних чи районних адміністраціях».

І це, кажуть аналітики, може постати першим серйозним викликом для нього на новій посаді. Адже зазвичай швидка інтеграція в українське політичне життя та глибоке розуміння кулуарних процесів вимагають чимало часу. Робота великої державної машини все ж суттєво відрізняється від роботи приватного бізнесу із чіткими фінансовими показниками — вона значно повільніша, складніша і більш зарегульована, пояснюють провідні політологи. Утім, часу на тривалу розкачку у нового прем’єра буде обмаль. Президент уже чітко окреслив ключові державні пріоритети.

Володимир Зеленський, президент України: «Підготовка до зими — ми давно і наполегливо готуємося, але нам потрібно робити це ще краще».

Досвід Корецького в «Укрнафті» та «Нафтогазі»

До початку нового опалювального сезону залишаються лічені місяці. Але саме в цьому критичному питанні, кажуть аналітики, у Корецького є вагомий успішний досвід. До війни він тривалий час очолював один із великих приватних холдингів, що займався постачанням пального.

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Згодом, уже на державній посаді, менеджер вдало використав свій досвід в «Укрнафті», яка за два роки його безпосереднього керування вийшла на рекордні понад 40 мільярдів гривень чистого прибутку. Після цього успіху Корецький очолив уже головного енергетичного монополіста країни — «Нафтогаз», і цю посаду він виборов на прозорому відкритому конкурсі. І саме природний газ, нагадують експерти, минулої зими залишався єдиним енергоресурсом, із яким виникало найменше проблем.

Максим Джигун, політолог: «Питання підготовки до зими — найважливіше для нового прем’єра. Вважаю його справжнім професіоналом, адже він має досвід роботи в усіх сферах енергетики та розуміє, як забезпечити її стабільність. Пам’ятаємо, як минулої зими росіяни люто атакували газові об’єкти в Україні, але, попри це, газопостачання в країні залишалося одним із найстабільніших».

Війна, ОПК та командна робота

Іншими найважливішими пріоритетами у роботі нового очільника уряду мають стати:

Забезпечення максимально ефективної роботи Міністерства оборони та Збройних сил.

Продовження системних реформ, вирішення нагальних проблем мобілізації та оптимізація роботи ТЦК.

Збереження внутрішньої економічної стабільності.

Чітка робота із забезпечення війська та закриття українського неба від щоденних російських обстрілів.

Інтенсивний розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Президент прямо пояснює: державі потрібно буде виробляти зброї набагато більше та швидше, аби ефективно протистояти агресії Росії. І тут чимало залежатиме від команди, яку отримає прем’єр. Навіть президент відверто визнає — уряду знадобиться єдність усіх гілок влади.

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Володимир Зеленський, президент України: «Під час війни це виключно командна робота. Базуючись на діалозі з фракцією, також важливими є бачення майбутнього прем’єр-міністра та його презентація. Тобто інституційно ми повинні це разом чітко бачити».

Ефективний менеджмент проти мікроуправління

Разом із тим експерти позитивно відзначають уміння Сергія Корецького працювати за чіткими показниками ефективності (KPI), його здатність ставити вимірювані цілі та орієнтуватися на кінцевий результат. Цей досвід він здобув у приватному секторі та великому ритейлі. Його називають сильним виконавцем і керівником, який уміє професійно підбирати команду та правильно делегувати повноваження.

Зрештою, від підбору професійної урядової команди залежатиме і ще кілька ключових напрямів життя країни — соціальні аспекти, відновлення зруйнованої економіки та євроінтеграція. Адже на дорожній карті України наразі залишається чимало реформ, які партнери вимагають виконувати у максимально стислі терміни. Верховна Рада вже готова до голосування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У ЦІ ХВИЛИНИ! МІТИНГИ по ВСІЙ Україні через ВІДСТАВКУ ФЕДОРОВА! | ТСН 10:00 16 липня

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