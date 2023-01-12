Температура підніметься до +15: народний синоптик повідомив, коли українцям чекати на пік потепління

До України йде потепління, його пік припаде на 17-21 січня.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Більше того, він зазначив, що українцям слід чекати на нові температурні рекорди.

"Пік потепління припаде на 17-21 січня. Температура повітря в усій країні зросте до +10+12 градусів, а на півдні та у центрі навіть до +13+15 градусів", - повідомив синоптик.

Також читайте Погода відповідає початку квітня: у Києві зафіксували ще три температурні рекорди

Щедрін також додав, що після потепління в Україні знову похолодає. "Потім поступово похолодає, спочатку до -3+3 градусів, і від 24 січня до -2-9 градусів морозу", - зазначив синоптик та додав, що тоді до України прийдуть і опади.

Потепління в Україні

Нагадаємо, що від 13 січня в Україні почне поступово теплішати і на зміну морозам прийде плюсова температура повітря. Раніше Наталія Діденко також зазначала, що пік потепління в Україні буде на Водохреще, 19 січня, а наступне похолодання прийде від 23-24 січня.

Читайте також: