Температурні перепади, завірюхи та ожеледиця: якою буде погода в перший тиждень лютого

В Україні будуть сильні вітри.
Українцям початок лютого обіцяє температурні перепади, завірюхи та ожеледицю.
Про це 30 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.
Почнеться тиждень із сильних вітрів до 80 кілометрів на годину у більшості областей, а в західних регіонах і Карпатах очікуються ще потужніші пориви.
Сніговий фронт омине лиш примор'я. Вдень там потепліє до +5, а в Криму аж до +7. У решті областей сильних морозів теж чекати не варто - принаймні, у першій половині тижня, а от вночі позначки опускатимуться суттєво нижче нуля.
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