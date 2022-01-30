Температурні перепади, завірюхи та ожеледиця: якою буде погода в перший тиждень лютого

Температурні перепади, завірюхи та ожеледиця: якою буде погода в перший тиждень лютого

В Україні будуть сильні вітри.

Українцям початок лютого обіцяє температурні перепади, завірюхи та ожеледицю.

Про це 30 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Почнеться тиждень із сильних вітрів до 80 кілометрів на годину у більшості областей, а в західних регіонах і Карпатах очікуються ще потужніші пориви.

Сніговий фронт омине лиш примор'я. Вдень там потепліє до +5, а в Криму аж до +7. У решті областей сильних морозів теж чекати не варто - принаймні, у першій половині тижня, а от вночі позначки опускатимуться суттєво нижче нуля.

Метеозалежність: початок лютого обіцяє температурні перепади, завірюхи й ожеледицю

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