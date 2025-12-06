“Темпи просування РФ виросли”: Жданов попередив, які міста під загрозою

Олег Жданов / © ТСН

Путін робить ставку на війну на виснаження в Україні. Скільки ми ще витримаємо, сказати дуже важко. Водночас не варто втрачати оптимізм і надію.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Так, Італія вибула, але вона пасла задніх щодо допомоги і фінансової, і військової. А от, наприклад, такі країни, як Австралія та Нова Зеландія, влилися і фінансуватимуть. Тож загалом, як говорять деякі командири, принаймні командир 3-го армійського корпусу каже, що ще не пізно. Якщо президент змінить головкома і дасть волю нашим командирам стосовно реформування, то ще можна порятувати ситуацію на фронті. Але важко — ми створюємо собі перешкоди самі, а потім їх мужньо намагаємося подолати», — пояснює Олег Жданов.

За його словами, на жаль, темпи РФ у плані просування трохи виросли. Військовий експерт розповів, що деякі міста можуть опинитися під загрозою найближчим часом:

«З великих міст на сьогоднішній день найближча перспектива декількох місяців у нас — це Покровськ-Мирноград. Це найбільш такі міста. Можливо, може виникнути загроза Гуляйполю і Костянтинівці. Поки що Слов’янськ-Краматорськ, я би сказав, що 2026 року навряд чи ця проблема може стати стосовно спроб штурму цих населених пунктів. Підійти до їхніх меж з півночі чи з півдня, через Костянтинівку або через Лиман, цілком ймовірно. Якщо ситуація не зміниться на лінії фронту, і залишиться такою, як є».

