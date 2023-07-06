Тендер на мільйон: Київська облрада планує розробити собі новий сайт під час війни (фото)

В облради вже є сайт, який працює та постійно оновлюється.

Київська обласна рада планує витратити понад мільйон гривень на розроблення нового вебсайту під час повномасштабної війни. Відповідний тендер з’явився на майданчику публічних закупівель ProZorro. Очікувана вартість – 1 068 300 гривень (28,9 тисячі доларів).

Сайт ТСН.ua поцікавився у керівництва облради, навіщо їм знадобився новий сайт.

Варто зазначити, що у Київської обласної ради вже є сайт, який працює та постійно оновлюється.

Тендер на розробку сайту Київської обласної ради / Фото: ProZorro

Скільки насправді коштує розробити сайт

Українці в Мережі обурилися сумою та доцільністю використання такої кількості коштів із бюджету. Дехто звернув увагу, що сума, яку планують витратити на сайт, може бути завищена в кілька разів.

“Ціна завищена щонайменше в кілька разів. А враховуючи унилість подібних сайтів, то значно більше. Про доцільність під час повномасштабної війни повністю змінювати сайт навіть писати не буду. Як і не буду писати, скільки це дронів та автівок для ЗСУ”, – написав київський активіст і правозахисник Олег Симороз.

Сайт Київської обласної ради / Скриншот

Утім, багато працівників сфери IT не погоджуються і пишуть, що якісний сайт за такі гроші не зробиш.

“Ви б хоч поцікавилися, скільки коштує сайт для початку… 30К баксів – це на місяць роботи нормальної ІТ команди”, – написав розробник С++.

“Якісний сайт за такі гроші не зробиш. Тоді питання, що саме за мільйон вони зроблять і хто це буде робити”, – додала DevOps engineer.

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“За всієї поваги 1 млн грн зараз – це 27 000 USD. Ви кажете, ціна уп'ятеро завищена. Тобто новий сайт обласної ради з усіма функціями має, по-вашому, коштувати 5 500 доларів? Вибачте, такі ресурси для органів влади стільки не коштують, це коштує дорожче з урахуванням безпеки тощо”, – написав творець сайту GameWay.

Однак він додав, що існує багато нюансів, і ціна дійсно може бути завищена:

“Якщо 27 000 баксів лише за оновлення дизайну – то так, дорого і розпил. Але якщо це в комплексі якісно новий ресурс з усією інфраструктурою до нього, базами даних і реєстром рішень облради та відповідністю вимогам Держспецзв'язкцу, то ціна більш-менш. Інше питання – доцільність зараз, під час війни”.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій минув учора, 5 липня. Серед претендентів значиться один – ФОП Стасюк Олександр Андрійович із пропозицією 980 000 грн з ПДВ. Наразі очікується рішення.

Що кажуть в облраді

ТСН.ua звернувся до Київської обласної ради за коментарем щодо скандального тендеру. Телефоном відповісти на наші запитання не змогли. Щойно надійде відповідь на офіційний запит, ми опублікуємо її на сайті.

Скандальні тендери на мільйони гривень

Останнім часом в Україні стало відомо про низку державних закупівель, доцільність та суми в яких подекуди шокують. Йдеться про барабани для шкільних укриттів, "золоті" овочерізки і не тільки.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вирішив придбати послуги з прибирання фасадів, приміщень та унітазів на суму понад 51 мільйон гривень.

На мосту Метро в Києві провели таємниче випробування естакади. На роботи з бюджету міста витратили понад пів мільйона гривень. А в Конча-Заспі хочуть реконструювати їдальню на 88 мільйонів гривень.

У Мережі також бурхливо обговорюювали скандальний тендер на закупівлю піску для міських пляжів на 6,5 мільйона гривень.

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