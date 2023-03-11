Тендітна одеситка кинулася навздогін грабіжникам і змогла затримати обох: патрульні шоковані

Зловмиснику, в якого це не перший злочин, за крадіжку під час воєнного стану загрожує до 8 років позбавлення волі, поплічниця відбулася адмінштрафом.

В Одесі жінка наздогнала та затримала чоловіка, який поцупив телефон у пенсіонера. Злочин стався на очах Ганни Гричанівської, яка миттєво зреагувала і кинулася навздогін. Гарна фізична підготовка допомогла їй впоратися з чоловіком, набагато більше за неї зростом. Поліція, яка прибула на виклик була неабияк здивована, йдеться в ТСН.

Все відбулося за лічені хвилини, розповідає пані Ганна. Вона саме гуляла з подругою в парку, як раптом почула крики. На допомогу кликав літній чоловік, у якого незнайомець вирвав телефон. “Ми з подружкою подивились одна на одну, треба допомагати не було часу для того, щоб думати”, - каже вона.

Ганна помчала за злодюжкою, який тікав до ринку, аби злитися з натовпом. Жінка наздогнала кривдника та збила його з ніг. Поцуплений телефон він вже передав поплічниці. Тож Ганна лишила затриманого на перехожих, а сама - поміж торгових рядів кинулася наздоганяти жінку. “Страху не було? На той момент не було, а потім, коли вже думала про це, то багато мені, хто почав розповідати ситуації, що крадій міг бути з ножем і все що завгодно, але на той момент, я про це не думала”, - переконує Ганна.

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Все вдалося тож далі вона однією рукою тримала крадія, а іншою - викликала копів. Патрульні прибули на місце за хвилини і були неабияк здивовані, що злочинці вже затримані. “Цивільна особа проявила свою громадську позицію і правову свідомість насправді, що в Одесі дуже рідко трапляється. Все таки війна внесла свої корективи і суспільство змінюється в кращий бік”, - переконаний начальник Управління патрульної поліції Дмитро Хмарук.

Зловмиснику, в якого це не перший злочин, за крадіжку під час воєнного стану загрожує до 8 років позбавлення волі, поплічниця відбулася адмінштрафом. Саму ж Ганну за хоробрість і небайдужість копи нагородили.

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