"Тепер будуть спускатися на парашутах та роздавати повістки через димарі": подробиці побиття сокирами військкомів на Буковині

Односельці нападників кажуть, що ті є роботягами, але вчинили не по-людські

Стали відомі подробиці гучного випадка в Чернівецькій області, де чоловіки на коні та автомобілі атакували з сокирами працівників ТЦК та розтрощили їхній автомобіль на очах у поліцейського.

Відео з місця події було опубліковано в соцмережах, де на нього відреагували десятки тисяч українців, коментуючи його достатньо по-різному.

Як можно побачити на відеозапису, люди у військовій формі стоять на дорозі та спілкуються з чоловіком, який своєю чергою сидить на коні та тримає в руці сокиру. В цей момент до них швидко під’їхав автомобіль, військові намагаються відскочити, але автомобіль їде на них. Автівка зачепила одного з них, водій розвернувся, вийшов з машини, вдарив обухом сокири військового в область плеча. В цей момент вершник також нахиляється з сокирою над іншим військовим, після чого ці двоє підходять до автівки військових та наносять по неї удари. Після цього ці обидва чоловіка покидають місце.

Після того, як відео з’явилось в соцмережах, на подію відреагувала поліція області. Правоохоронці сьогодні зранку заявили, що затримали двох чоловіків.

"Двоє жителів Вижницького району приїхали до контрольно-пропускного пункту, спровокували конфлікт, завдали тілесних ушкоджень працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також пошкодили транспортний засіб. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження", - повідомив відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.

Праввоохоронці також розповіли наступне: "Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя".

За даними поліції, далі події розгортались так: "Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників територіального центру комплектування і втекли".

Поліція почала розшук вершника та водія, після чого встановила їх. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Їх було затримано, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

В коментарі для ТСН.ua речниця поліції Буковини Кароліна Маришева не виключила, що подія може бути перекваліфікована зі статті "Хуліганство" на іншу.

За її словами, вершник та водій приїхали на місце подій самі.

"На даний момент відомо, що вони самі приїхали, їх ніхто не зупиняв. Це не було і перевіркою документів у них. Під час досудового розслідування будуть остаточно встановлені всі обставини та мотиви", - повідомила нам Кароліна Маришева.

Військкоми повернулись з бойових частин

Своєю чергою, речниця Чернівецького обласного ТЦК Тетяна Гайдащук в коментарі для ТСН.ua повідомила, що інцидент стався під час того, як військовослужбовці ТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів.

"Даним випадком займаються правоохоронні органи. Військові, які здійснювали заходи оповіщення, є обмежено придатними до служби і переведені до ТЦК з бойових частин", - розповіла Тетяна Гайдащук.

Що кажуть в селі, де мешкають ці чоловіки

Більше подробиць нам розповів Валерій Полянчук - голова Селятинської територіальної громади, на території якої стався цей інцидент.

"Це прості звичайні люди з села, роботяги. Але я не знаю, чи він був тверезий, чи п’яний", - каже Валерій Полянчук, розповідаючи про чоловіків, які з сокирами атакували працівників ТЦК.

Та додає: "Але його (порушника – Ред.) дії неадекватні, не по закону, не по Божому, це антиураїнсько, ми всі це розуміємо. Всі засуджуємо. Наскільки відомо, вони є братами. У чоловіка, який вийшов з автівки, син зник безвісті і таким рахується давненько. Дитина пропала. Батько цих чоловіків (які на відео порушували порядок – Ред.) з 2014 року воює добровольцем. Можливо, цих людей теж треба зрозуміти. Думаю, слідство розбереться правильно. Працівники ТЦК вели себе адекватно. Їхні хлопці, здається, прийшли з війни…"

Своєю чергою, дописувачі, які прокоментували відео в соцмережі, розділились на три табори. Перші відверто підтримували атаку чоловіків на представників ТЦК, другі пропонували вершнику та водію їхати бити путінську армію, треті назвали нападників злочинцями.

Скріншот з соцмереж. Дописувач шуткує, що вершника можуть забрати до кавалерії.

Скріншот з соцмережі. Деякі з дописувачів дивуються діям правоохоронців

Скріншот з соцмережі. Дописувачі припускають, що незабаром в цьому селі "повістки будуть роздавати через димарі"

Скріншот з соцмереж. Дописувачі називають дії нападників криміналом

В той же час деякі з дописувачів припустили, що вершника треба відправити "до кавалерії", інші пошуткували, що тепер працівники ТЦК будуть роздавати в цьому селі повістки "через димарі". Ще одна з дописувачок назвала одного з нападників "вершником без голови", маючи на увазі те, що він не замислювався над наслідками.

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