"Тепер все - без руки, жінці привіт": ексклюзивний репортаж ТСН з хірургії на фронті, де рятують воїнів ЗСУ 

На Курахівському напрямку через пункт надання медичної допомоги за добу може проходити до сотні поранених. Вкрай важкі переломи, турнікетний синдром, ампутовані кінцівки, складні поранення живота - з цим військовим медикам доводиться стикатися щодня. Медики розуміють, що самі можуть опинитися в піхоті через дефіцит бійців та складнощі з мобілізацією.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Сюжет ТСН дивіться за посиланням: НЕ ДАЙ БОГ ПОБАЧИТЬ ТЕЩА! ЯК ХІРУРГИ НА ПЕРЕДОВІЙ РЯТУЮТЬ до 100 БІЙЦІВ в день після поранень!

Що відбувається у хірургії на передовій

"Ми приїжджаємо до медиків, коли у них вже сім пацієнтів. Віктору щойно прооперували ногу - підірвався на протипіхотній міні. Поруч оговтуєтсья після операції Сергій - складний перелом руки, не менш складний ноги. Він встиг повоювати один місяць. Ушкодження отримав весь його мінометний розрахунок. Сергій переживає ще й і як сказати своїм жінкам, що ось така халепа. Поруч - зала очікування для пацієнітв, які можуть пересуватися самостійно. Троє веселих хлопців планують лікарняний - як короткочасний відпочинок", - каже кореспондентка ТСН.

Як медики на передовій рятують поранених бійців

Згодом лікарям привозять нових поранених - серед них важкий. Військовий у свідомості, медики намагаються оперативно надати йому допомогу. Лікарі кажуть, що у воїна уламки у животі, що вкрай небезпечно. До того ж важко поранена нога - у стегні та гомілці осколкові переломи. Згодом за ним приїжджає реанімаційна бригада.

Військові медики на передовій допомагають і цивільним

Щодоби через передову хірургічну групу проходить від півсотні до дев'яноста пацієнтів. Легшим пацієнтам доводиться трохи почекати - за цей час вони можуть перевдягтися, перевзутися, зігрітися. Серед найтяжчих - цивільна жінка. Вона потрапила під обстріл, коли поралась на городі. До військових лікарів вона приїхала вже без ноги.

Хірургія на передовій

Цивільні люди тільки на військових і можуть розраховувати - це наближча лікарня для тих, хто лишаєтсья на передовій.

"У неї висока ампутація і вона втратила і зараз буде санітарна ампутація і вона ще кров втрачатиме", - кажуть медики.

Кореспондентка ТСН, зауважує, що на передовій медики постійно мають багато роботи.

"Сьогодні 57 звернень, це з 12 ночі, але це небагато. Було б краще дожить до того моменту, коли буде нуль", - каже військовий медик.

Порятунок поранених бійців

Як рятують поранених бійців

Вночі після 1:00 починають прибувати поранені бійці. До 3:00 доправляють ще 13 поранених. Анестезіолог Ілля каже, що вже звик мало спати. Через великий наплив пацієнтів тут навіть наркоз неглибокий - знеболили, прооперували, розбудили і евакуювали

"Дуже багато переламів вогнепальних, тому такі операції намагаємося робити без загального наркозу, бо це треба швидко, це великий поток. Якщо давати йому загальний наркоз, це ще плюс година часу, поки він прокинеться, плюс евакуація, це швео, це ресурсно дуже, тому треба якось так, конвейером. Тому вже за п'ять хвилин він буде при свідомості, вже може їсти, пити, дзвонити комусь там", - пояснює медик.

Порятунок поранених воїнів

Історія військового з-під Херсона, який втратив руку

До 8:00 прибуває уже 37 пацієнтів. Одного із поранених звати Сергій і спочатку він соромиться зніматися, бо йому посікло обличчя. У Сергія турнікетний синдром - поранена рука була перетягнута задовго. Тепер лікарям потрібно зрозуміти - чи є шанс врятувати руку. Проте руку таки доведеться ампутувати до плеча.

Сергій Шухмін каже, що він родом з під Херсону, що синів у нього аж троє, він любить дружину і переживає за маму

"Був в бою, прийшлось відрізать, тепер все без руки - жінці та дітям привіт", - каже морпіх.

Про руку, якої тепер немає, Сергій говорить між іншим. Навіть через 5 хвилин після ампутації найголовніші ті, хто лишилися вдома.

Військовий ЗСУ

"Ми з ними рибачим, я їх навчив на машині їздти, на мотоциклі, на мопедах, я все руками вмію робити, у мене три сини вдома", - каже військовий.

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