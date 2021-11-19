Теперішнім З0-річним українцям на пенсії доведеться виживати на 2 долари на день

Проте це можна змінити завдяки системі, які планують в Україні впровадити вже в найближчі роки.

ТСН.Тиждень дізнався, чому 30-річним українцям треба думати про пенсію вже зараз. Нині один українець, що працює офіційно, утримує 2 пенсіонерів. І ця, так звана, солідарна система вже дихає на ладан. Це говорять уже в самому уряді.

У Пенсійному фонді велетенська діра, буквально немає грошей. Тож, у міністерстві соціальної політики запропонували створити новий гаманець і впровадити накопичувальну систему, коли про власну старість кожен має подбати сам. «Ми пропонуємо наступну модель: по-перше, обов’язково один відсоток сплачує роботодавець в межах того єдиного соціального внеску, який у нас є. Людина добровільно до цього свого одного відсотка теж відкладає один відсоток від своєї заробітної плати» - розповіла ТСН.Тижню Марина Лазебна, міністр соціальної політики України.

Чи знаєте Ви, яка нині мінімальна пенсія в Україні? Чи готові Ви жити на 2 долари вдень? І з них ще й платити за комуналку . ТСН.Тиждень розгорнули цілий опитувальний пункт зі спеціально розробленими анкетами, щоб дізнатися відповідь молоді. «Більшість людей вже не розраховує сліпо на державу» - підсумував настрої українців аналітик фонду демократичних ініціатив Андрій Сухарина.

Але - які ризики тягнуть за собою державні нововведення? Кому, на яку пенсію можна розраховувати? І як Україна збирається витягати нинішню молодь з пенсійного дна? Ми все порахували і розкажемо у неділю, о 19:30 у програмі ТСН. Тиждень з Аллою Мазур.