Тепла погода в Європі, феєрверки в Бразилії та незмінна кришталева куля в Нью-Йорку: як світ зустрів Новий рік

Тепла погода в Європі, феєрверки в Бразилії та незмінна кришталева куля в Нью-Йорку: як світ зустрів Новий рік

У Франції скасували масові святкування через збільшення кількості інфікованих коронавірусом.

Новий рік став найтеплішим в історії Європи: 24 градуси тепла в Мадриді, до 15-ти - в Альпах. Гірсько-лижників попередили про можливе сходження лавини.

Про це 1 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Італійці зустріли Новий рік відчайдушними стрибками в річку Тибр із 30-метрового мосту.

Не пощастило французам. Через карколомне зростання кількості хворих на новий штам COVID - 232 тисячі за одну добу - в Парижі скасували традиційні феєрверки під Тріумфальною аркою, заборонили танці в нічних клубах, на Єлисейські поля запускали лише вакцинованих.

А от Бразилія - святкування скасовувати не стала. Подивитися на розкішні феєрверки в Ріо-де-Жанейро на пляжі Копакабана зібралося понад мільйон глядачів, місцевих і туристів.

Новий рік 2022 є найтеплішим в історії Європи | Новини світу

У Нью-Йорку в США традиційно Новий рік зустрічали на Таймз-Сквер. Туди можна було зайти, але неможливо було вийти, аж допоки не проб'ють куранти.

Щоб потрапити на Таймз-Сквер, потрібне підтвердження про повну вакцинацію або свіжий ПЛР-тест. І готовність до тривалих веселощів. Бо зайти на площу можна лише один раз, якщо вийшов - назад вороття немає.

Цього року через COVID кількість глядачів обмежена - лише 15 тисяч. Людей розподілили на сектори.

Associated Press

Головний принцип такого свята: хочеш веселитися - розважай себе сам. Хочеш - танцюй і співай під концерт. Хочеш - спи або дивись кіно. Телевізійники час від часу просять публіку підігрувати їм заради яскравої картинки, яку дивляться мільйони телеглядачів. Людям роздають святкові капелюхи і повітряні кульки.

Є і VIP-сектор. Поруч із ресторанами, де тривають вечірки. Окрім випивки і закусок, він дає можливість у відкритих вечірніх сукнях вибігти сфотографуватися і потанцювати на площі.

Associated Press

Кришталева куля за традицією починає опускатися за хвилину до Нового року. Площа відраховує секунди. Все ж таки воно того вартувало. Адже момент єднання із Таймз-Сквер, коли з неба іде сніг із конфеті, незабутній.

Associated Press

Читайте також: