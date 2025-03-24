Теракт у будівлі поліції на Одещині: що відомо про жінку, яка принесла до відділку вибухівку

В Одеській області у відділку поліції пролунав вибух. На місці події загинула жінка, яку підозрюють у теракті. Її могли завербувати росіяни. Також є поранені правоохоронці.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Особу жінки, яка загинула у відділку поліції наразі встановлюють. За неофіційними даними, підозрювана могла бути місцевою жителькою.

"Вже відомо, що вона діяла за вказівкою російських спецслужб. Є інформацію, що до відділку її підвезло авто. Далі вона йшла пішки та тримала пакет, всередині якого була саморобна бомба. Весь час жінка була на відеозв'язку з куратором і щойно ступила на поріг, замовники теракту привели вибухівку в дію. Це сталось напередодні близько 18:00", - зазначає кореспондент ТСН.

Жінка за вказівкою російських спецслужб підірвала відділ поліції

Кореспондент ТСН каже, що вибухнуло на 1 поверсі. Місцеві жителі чули гучні вибухи.

"Негідників ще багато у нашому світі.Сама загинула, троє постраждали. Погано дуже", - каже місцевий житель.

Люди вважають, що на вчинення теракту загибла могла погодитись через гроші.

Як зазначає Сергій Осадчук, жінці відірвало кінцівки. Коли приїхали медики, вона була живою, проте через втрату крові померла.

Поранених правоохоронців госпіталізували. Загрози життю немає.

СБУ шукає спільників підривниці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ ТСН РАНОК 24 БЕРЕЗНЯ - ПОНЕДІЛОК

Нагадаємо, на Одещині стався вибух у відділку поліції.

Читайте також: