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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Теракт у Дніпрі: як все сталось і що кажуть про загиблого депутата Юрія Федька

У Дніпрі через теракт загинув депутат Юрій Федько. Що про це відомо?

Автор публікації
Ольга Павловська Ольга Павловська
Дніпро

Місце теракту у Дніпрі / © ТСН

Зранку у Дніпрі стався теракт: вибухнула машина посадовця. Чоловік та його дружина дістали поранення. За кілька годин потерпілий помер у лікарні. Це 61-річний очільник Лівобережної адміністрації міста і депутат міськради Юрій Федько. Підозрюваних ще шукають

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У Дніпрі авто вибухнуло щойно водій увімкнув двигун, кажуть свідки. За кермом був очільник Лівобережної адміністрації Дніпра. На пасажирському сидінні — його дружина. Це — спальний район міста. Довкола лише багатоповерхові будинки.

«Наче ракета впала чи дрон збили. Просто вибух, струснуло скло і все. Чудова людина. Складно пояснити причину. Не знаю. Дуже гарна людина. Ніхто з сусідів про нього нічого поганого сказати не може», — кажуть очевидці.

Будинок, де жив Юрій Федько / © ТСН

Будинок, де жив Юрій Федько / © ТСН

За кермом був Юрій Федько, 61-річний очільник Лівобережної адміністрації Дніпра. Поки їхала швидка, кажуть свідки, перехожий наклав чоловіку турнікет, втім за кілька годин він помер у лікарні. Поранення були надто тяжкі. Його дружину теж шпиталізували. Її життя поза загрозою.

«Ми на одному подвірʼї живемо. Раніше був директором технікуму нашого. Нормальна гарна людина», — кажуть сусіди.

Посадовець жив у квартирі на четвертому поверсі, кажуть сусіди. Щоранку разом із дружиною виходив з підʼїзду та сідав до авто. Відтоді як стоянку неподалік закрили — залишав позашляховик біля підʼїзду.

Більшу частину життя Юрій Федько присвятив освіті. 18 років очолював технікум у Дніпрі, потім керував районом та став депутатом міськради, а чотири роки тому очолив Лівобережну адміністрацію Дніпра. У поліції розглядають три основні версії.

«Це злочин, вчинений на замовлення спецслужб РФ для дестабілізації в країні. Неприязні відносини потерпілого з можливим злочинцем, а також його професійна діяльність», — каже Ганна Старчевська, речниця поліції Дніпропетровщини.

Правоохоронці розслідують це як терористичний акт. Підозрюваних наразі шукають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО: головні новини за 4 квітня!

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