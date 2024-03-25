Теракт у "Крокус Сіті Холі" – в ІДІЛ зробили жорстке послання до Путіна: нові подробиці і "ляпи" ФСБ

Як різанина у "Крокус Сіті Холлі" може вплинути на Україну, що кажуть на Заході та яка заява ІДІЛ повністю розвалює брехню Путіна – в ексклюзиві TSN.ua.

ІДІЛ вже давно оголосила війну Росії. Російські кровожерливість та імперськість призвели до кривавих наслідків! Як кажуть західні експерти, теракт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" був відповіддю бойовиків за "кров мусульман" в Афганістані, Чечні та Сирії. Втім Путін та його посіпаки продовжують звинувачувати у всіх гріхах Україну та погрожують вбивством усіх "причетних"! На що сподівається Кремль, обіцяючи криваву розправу над ворогами, як різанина у "Крокус Сіті Холі" може вплинути на Україну, що кажуть на Заході та яка заява ІДІЛ повністю розвалює брехню Путіна – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.ua.



25 березня неочікувану заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон. Виявляється, терористи ІДІЛ, які визнали свою причетність до атаки на російський концертний зал, раніше здійснили кілька спроб атак на території Франції! Після теракту у "Крокус Сіті Холі" офіційний Париж вирішив розкрити таємницю і навіть підвищив рівень терористичної загрози до максимального! Трохи раніше прем’єр-міністр країни Габріель Атталь також стверджував, що, крім Франції, мішенню терористів стала Німеччина, але і там, і там, загрозу вдалося оперативно нейтралізувати, не допустивши трагедії.

Путін прорахувався?!

Росіяни нікого не послухали. За даними ЗМІ, про неминучу загрозу теракту у Москві чи Підмосков’ї у березні їх попереджали високопосадовці США! Проте, замість того, щоб щось вдіяти, Путін лише жалівся, що Захід таким чином намагається дестабілізувати РФ.

"Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", – сказав Путін.

Пропаганда шукає “український” слід

Одразу ж після теракту вся кремлівська пропагандистська махіна взялась методично шукати привід звинуватити у всьому Україну! Поки Путін майже добу мовчав, 22 березня із запою вийшов одіозний російський президентозамінник Дмитро Мєдвєдєв і видав наступне: "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние".



Одразу за ним “українську версію” підхопили і інші. Так, Соловйов вкинув фейк, що бойовики нібито приїхали до концертної зали на бусі зі старими українськими номерами, які насправді були білоруськими. Аж потім почався цирк із затриманням терористів. Скоївши найбільший в історії Росії теракт, вони легко виїхали з нашпигованої камерами Москви і доїхали аж до Брянщини, де за даними ФСБ, мали перетнути замінований кордон і потрапити до України.

Просто маячня чи спланована операція?!

Російських окупантів навіть не бентежить, що там, на секундочку, бойові дії – на Брянщині саме тоді активно працювали визволителі з російських добровольчих підрозділів. 23 березня цю версію підтримав і кремлівський диктатор: "Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы".

Нагадаємо, що все це було сказано навіть попри попередження від західних спецслужб про загрозу теракту та самовикривальне зізнання у злочині угрупування ІДІЛ. Останні навіть виклали ролик, який у "Крокусі" знімав один із терористів. Тож, їхня причетність очевидна. Ви ще десь бачили таке? Терористи кажуть: це ми, а Путін кричить: ні, це Україна.

Уже 25 березня пропагандисти продовжили вішати локшину на вуха росіянам. Зокрема Соловйов зумів знайти кілька сумнівних статей різних світових ЗМІ, які буцімто підтверджують причетність України. Те, що одна половина з цього – неякісний переклад, а інша – відверті інформаційні помийки, росіянам не кажуть. А про “рязанский сахар” взагалі чомусь ніхто не згадує…

Як думаєте ви, чи розуміють росіяни, хто насправді їх вбиває?

Як пише The Telegraph, офіційний Лондон застеріг Москву від подальших публічних звинувачень України в теракті. Міністр фінансів заявив, що у Великій Британії одразу зрозуміли стратегію Путіна і не довіряють його словам.

"Ми знаємо, що вони створюють пропагандистську димову завісу для захисту абсолютно злого вторгнення в Україну. Але це не означає, що це не трагедія, коли гинуть невинні люди, коли відбуваються жахливі бомбардування”, – каже міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант.

Наразі ж пропагандисти Путіна зайнялись своєю звичною справою – вони смакують знущання, але вже із затриманих терористів. В момент затримання, працівники ФСБ відрізали шматок вуха в одного з терористів і змусили його їсти. Катували й іншого бойовика.

Допит підозрюваного у теракті в "Крокус Сіті Холі" / Фото: скриншот з відео

І взагалі, на відео в "Крокусі" ми бачимо терористів-головорізів, які здатні без вагань вбивати людей сотнями. А затримані таджики трясуться та мямлять. Чи не здається вам це дивним і парадоксальним? Багато хто справедливо припускає, що ці четверо, яких уже готові розіп’яти рашисти, могли бути і простими гастарбайтерами, які потрапили під гарячу руку режиму.

Звісно, виправдання терористам, які вбили понад сотню людей, бути не може. Однак, варто сказати і про те, що дії російських силовиків – це не просто звірство чи помста. Під час чеченських війн, це було звичним явищем серед російських спецпризначенців, які проходили таким чином обряд посвяти у “військову еліту”. Вони вбивали ічкерійців і забирали їхні вуха як трофей. Росіяни ж від цього, схоже, були у захваті. Відомі російські воєнкори навіть почали виставляти ось таку рекламу: "На маркетплейсах мгновенно раскупили тот самый нож, которым отрезали ухо одному из террористов. Успейте приобрести тот самый нож!"

Водночас людей, які виступили проти знущання з бойовиків, зацькували у Мережі. Самі ж терористи ІДІЛ обурені і вже погрожують Путіну новими терактами! Кажуть, не потерплять знущання з мусульман. Про це йдеться в офіційній заяві ІДІЛ у соцмережах. То що, Путіну приготуватися?

Усіх затриманих бойовиків, явно побитих, росіянам показали в суді. Очевидно, що Путін зараз показово жорстокий і ще більше прищеплює власну маніакальну кровожерливість росіянам. Після смерті більш ніж сотні цивільних на концерті і такого кривавого цирку із затриманням усі налякані, обурені і легко проковтнуть версію Путіна щодо України.

Про “штучність” цього інциденту заявили і добровольці з легіону “Свобода Росії”, порівнявши теракт з попередніми. Російська опозиція та і не тільки, небезпідставно звинувачує Путіна у вибухах багатоповерхівок у Москві, Волгодонську та Буйнакську. Підірвали житлові будинки мішками з гексогеном, які замаскували під цукор. У Рязані ж мешканці одного з будинків помітили такий у своєму підвалі. Заклали вибухівку в Рязані офіцери ФСБ.



Легіон "Свобода России" зробив таку заяву: "В произошедшей трагедии в Москве мы виним террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией. Теракт готовился. Его медийное освещение – тоже. "Рязанский сахар" – метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу".

У ГУР все передбачили. Як заявив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, теракт є спланованою спецоперацією Кремля. Про це він сказав ще 22 березня.

Президент України Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора боягузом і зауважив, що той цілу добу не виходив на зв’язок з власними громадянами після найбільшого в історії країни теракту.

"Головне завдання диктатора – укріпити силовий гніт у Росії і остаточно перетворити РФ на заповідник путінської тиранії, де він буде і царем, і богом. Проте, не треба забувати, ким насправді є Путін. Він боягуз, який цілу добу не виходив на зв’язок з власними громадянами після найбільшого в історії країни теракту", – підсумував Володимир Зеленський.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРАКТ У "КРОКУСІ": жорстке послання ІДІЛ до Путіна! Нові подробиці і "ляпи" ФСБ!

Нагадаємо, що терористів із "Крокус Сіті Хол" після тортур доправили до суду в Москві.

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