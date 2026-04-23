Теракт у Києві: що сталося з котом після загибелі його господаря-героя (відео)

18 квітня у Києві сталася трагедія, яка сколихнула всю країну. Теракт у Голосіївському районі забрав життя семи людей. Серед них — Олександр Григорович Перга. Для місцевих — просто дядя Саша. Він працював двірником, а ще став людиною, яка у той день закрила собою дитину і врятувала їй життя. Де ж зараз Малюк — кіт, якого опікував дядя Саша? Йдеться в ексклюзиві ТСН.ua.

Команда TSN.ua приїхала сюди за кілька днів після трагедії. Тихий двір, розквітлі дерева, дитячий майданчик. І квіти, багато квітів. Поруч — шматочок торта. Символ пам’яті про людину, яка жила просто і щиро. Олександра тут знали всі. Кажуть, він був не просто двірником, а частиною цього двору.

«У нас був вихідний. На чергуванні був керівник дільниці…але Олександр вже трубку не підняв», — каже Юлія Залізнюк, інженер 1 категорії ЖЕД-103.

«Коли я вранці йшов на роботу, не один випадок був, він йде в магазин, купляє купу чупа чупсів, роздавав дітям солодощі», — каже майстер ремонтної дільниці Віктор Орлівський.

Діти любили його, а він — їх. Завжди знаходив час зупинитися, поговорити, пригостити. Для багатьох у цьому дворі він був більше, ніж просто знайомий.

«Його родина в Києві не проживає. Він проживав тут один, був самотній….і діти його дуже любили», — зазначає колега загиблого Юлія Залізнюк.

Колеги згадують: він уже був на пенсії, але все одно хотів працювати й бути корисним людям. Не сидів без діла — допомагав, дбав про двір і мешканців. А у свій день народження завжди приходив до колег із частуванням.

А ще в нього була особлива любов — тварини. У дворі він доглядав за котами, підгодовував їх і не залишав у біді. Саме тут починається ще одна історія — про котика на ім’я Малюк.

«Колись, коли цей котик був маленький, за ним побігли собаки. Він заліз дуже високо на дерево і не міг спуститися. Приїздила спецтехніка ЖЕКу і знімала цього котика. Олександрові стало дуже шкода цього котика. Тому він вирішиі, що котик залишиться з ним», — додає Юлія Залізнюк.

Одне з питань, яке після теракту хвилювало і нашу команду, і багатьох українців — що ж із котиком? Ми підходимо до будинку. І бачимо його. Малюк сидить неподалік — обережний, насторожений, ніби чекає. Тримається осторонь людей, рухається обережно, наче досі не розуміє, що сталося. Але раптом поруч з’являється дівчина, яка вже кілька днів приходить саме до нього.

Мешканці кажуть: Малюк не залишиться сам. За ним доглядатимуть. Бо тут добре пам’ятають, ким був його господар. Люди, які знали Олександра, досі не можуть оговтатися від втрати. Але говорять про нього з теплом.

Нагадаємо, що теракт, який стався 18 квітня у Києві, сколихнув усю країну. Стрілянина посеред білого дня, загиблі просто на вулиці, поліцейські, які залишили місце події просто під час нападу.

І Олександр Григорович, який зробив більше, ніж від нього могли вимагати — ціною власного життя врятував дитину. Він закрив собою пораненого хлопчика, прийнявши кулі терориста на себе.

Загалом того страшного дня загинули семеро людей, двоє поранених — у лікарні. За останніми даними міського голови Віталія Кличка, ще семеро постраждалих досі перебувають у медзакладах, один — в реанімації.