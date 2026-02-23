ТСН у соціальних мережах

Мати на заспокійливих, а вчителі в ступорі: ким насправді була підозрювана в теракті у Львові

Спортсменка, тиха сусідка та названа донька: як жінка з Рівненщини стала підозрюваною в теракті у Львові, розповідає ТСН.

Анна Махно Дмитро Гулійчук
Теракт у Львові: що розповіли мати і знайомі підозрюваної і ким вона була насправді

Теракт у Львові: що розповіли мати та знайомі підозрюваної і ким вона була насправді / © ТСН

У Львові підозрюваній у вчиненні теракту сьогодні, 23 лютого, обрали запобіжний захід. Водночас ТСН розшукала знайомих і рідних підозрюваної в скоєнні теракту у Львові. Її з пів року вже не бачили в рідному місті, а в школі запам’ятали тихою і спортивною. Підозрювана у вчиненні теракту родом з міста Костопіль на Рівненщині. Звати її Ірина.

З власних джерел Анна Махно дізналася, де жила затримана. Розшукала її сусідів, колишнього вчителя і маму. Що вони розповіли — йдеться в сюжеті ТСН.

Місто Костопіль — колишній райцентр. Саме тут, за нашою інформацією, мешкала 33-річна жінка, яку підозрюють у теракті у Львові — на одній із вулиць поруч.

Зараз підемо шукати, хто її бачив чи знає. Ми знаємо лише вулицю, а вона розтягується на кілометри. Отже, починаємо з крамниць, де вона могла купувати продукти.

До одного з магазинів підозрювана ходила по закупи. Продавці кажуть, не могли підібрати слів, коли побачили фото.

«Шок, звісно, був, бо коли людина приходить, то не очікуєш, що вона таке може зробити», — зазначають продавці.

І от поруч ми зустрічаємо місцевого, який чув, що нібито підозрювана живе в багатоквартирному будинку.

«Якийсь чоловік писав, що вона в п’ятиповерхівці жила, але в якій — не написав. Бо її мати хороша мати, а вона не знаю. Іра звать. Да?», — зазначає місцевий.

За словами костопільчан, Ірина мала іншу зачіску, довше волосся і надівала кепку.

І врешті знаходимо потрібний під’їзд.

«Нічого поганого не можу сказати. Як сусідка вона була добра дівчина. Тут усі сусіди приголомшені», — розповідає сусідка.

Нині в цьому під’їзді живе мама підозрюваної. За словами сусідів, Ірина піклувалася про матір, вона — названа дитина в сім’ї.

Мама Ірини нині вдома. Звати її Галина. Але про те, що трапилося, говорити, каже, дуже тяжко.

«Ви ж бачите, яка я. Я стою ніяка, нічого говорити не буду. Вибачте, будь ласка, я просто сиджу зараз на всіх цих (заспокійливих — Ред.)», — зазначає мати підозрюваної.

Пані Галина просто не в змозі говорити, вона заплакана, видно, що дуже хвилюється.

Ми ж телефонуємо на підприємство, де Ірина могла працювати до того, як поїхала з Костополя. Але там відповідають: «Без коментарів».

Але в Костополі дехто згадує минуле Ірини. Наші джерела підказують, що серед футболісток вона не рахувалася. А от спортом могла займатися у школі. Нам вдається встановити заклад, де вона вчилася. ЇЇ добре пам’ятає вчитель фізкультури.

«Спортивна така дівчина була. Ми її брали на змагання. Вона вигравала, отримувала перші місця, районні змагання і міські змагання, тобто серед шкіл, брали на легку атлетику», — розповідає вчитель фізкультури.

Але вона, додає, була не надто комунікабельною.

Як підозрювана могла почати співпрацю з російськими кураторами, мають встановити слідчі. Якщо її провину доведуть, то до рідного Костополя вона вже може не повернутися, адже їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це — теракт. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.

Підозрюваною у вчиненні теракту виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. Їй повідомлено про підозру.

