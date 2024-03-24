Теракт у Москві та версії Кремля: ціль – принести війну проти України в столицю Росії, але шкода, що Захід цього не бачить

"Теракт" у підмосковному "Крокус сіті хол" дуже нагадує почерк ФСБ 20-річної давності, коли вибухали будинки в Москві й треба було привести Путіна до влади, щоб виправдати війну в Чечні.

За тиждень після "перепризначення" Володимира Путіна президентом Росії на наступні шість років – до 2030 року, у п’ятницю ввечері, 22 березня, у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина та пожежа, що в Кремлі назвали терактом, який Путін непрямо пов’язав з Україною. За даними Слідчого комітету РФ, загинуло 133 людини, понад 140 постраждали. Терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за скоєне. Американські медіа, з посиланнями на дані своєї розвідки, теж повідомили про Ісламську державу. Проте в Кремлі цю версію не підтверджують.

Про стрілянину та пожежу в концертзалі "Крокус" під час концерту гурту "Пікнік" (одна з останніх їхніх пісень має слова "зранку кров’ю своєю вмийся" – ред.) російські пабліки повідомили після 19:00 (за Києвом) у п’ятницю, 22 березня. І буквально одразу кремлівська пропаганда почала шерити фейкові дописи про український слід, звинувачуючи також колективний Захід. Мовляв, саме США та Британія, до яких потім доєдналися ще шість країн, ще на початку березня попереджали про загрозу терактів у Росії у найближчі 48 годин. У той час, як у Вашингтоні дуже швидко спростували версію про причетність України.

Про версії Кремля та реакцію Заходу на це ми розкажемо нижче по тексту. Проте, як би Москва не намагалася знайти в цьому "теракті" український слід, є один беззаперечний факт: за тиждень після своїх "виборів" Путін не зміг забезпечити безпеку навіть у столиці Росії – Москві, розписавшись у власній неспроможності. Або ж, це була заздалегідь спланована "акція", щоб ще більше мобілізувати росіян на війну, принісши її у великі міста, включно з Москвою. Бо план "примусити Україну до переговорів", включно зі страшними нещодавніми ударами по нашій енергетичній інфраструктурі, не спрацював. Але це, знову ж таки, свідчить про те, що насправді підтримка Путіна в Росії стрімко падає. Й ті понад 87%, які йому намалювали на нещодавніх "виборах", просто фарс.

Тому, про версії Кремля, відповідь України та Заходу, а також про можливі справжні мотиви цього "теракту", та чого очікувати далі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Версія Кремля: винна Україна, але неофіційно

Ще на початку березня вісім західних країн, враховуючи США, попереджали про загрозу терактів у Росії. Проте, на нещодавній колегії ФСБ, одразу після свого перепризначення на "виборах", Путін назвав ці заяви "відвертим шантажем та спробою залякати й дестабілізувати російське суспільство". Як ми і сказали на початку цієї статті, одразу після початку стрільби та пожежі у підмосковному "Крокус сіті хол", версії щодо причетності тих чи інших осіб до цього "теракту" в російських пабліках почали множитися з блискавичною швидкістю, на кшталт того, як це було зі збиттям росіянами Boeing рейсу MH17 у 2014 році.

Божевільний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв о 21:30 (за Києвом) у п’ятницю, 22 березня, дописав у соцмережах: "Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, вчиняти з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше – неможливо. Всі вони мають бути знайдені й безжально знищені як терористи. Включаючи офіційних осіб держав, які вчинили таке злодіяння". Вторив йому й перший заступник Ради федерації з питань оборони Віктор Болдирєв, звинувачуючи Україну.

Відома пропагандистка Маргарита Симонян вже вночі в п’ятницю, 23 березня, у своєму Telegram-каналі іронічно написала: "ІДІЛ! ІДІЛ???". В іншому пості за годину вона додала: "Дресирувальники (вочевидь, Захід, який заздалегідь попереджав Росію про можливість терактів – ред.) хором співчувають жертвам своїх псів". А потім Симонян і взагалі спростувала, що це ІДІЛ.

Того ж вечора в російських пабліках, зокрема й в Telegram-каналі пропагандиста Володимира Соловйова, з’явилося відео з підписом "підозрілий білий мікроавтобус з українськими номерами старого зразка перевіряють на парковці біля Крокуса". Щоправда потім виявилося, що це була автівка на білоруських номерах. Поруч із цим, так само в Telegram-каналі Соловйова, активно розганялася версія, що основні замовники, – це США та інші західні країни, які заздалегідь попереджали про підвищений ризик терактів у Росії. Інші ж російські Telegram-канали тиражували розшук п’яти осіб з Інгушетії, які причетні до цього "теракту", поруч з іншою версією про "терористів слов’янської зовнішності, які могли використати накладні бороди та вуса".

Але найбільш неправдоподібною виявилася версія з фейковим відео, яке оприлюднив російський телеканал НТВ. На ролику начебто з українського телеефіру секретар РНБО Олексій Данілов нібито підтвердив причетність України до теракту в "Крокус сіті хол". Проте, на це, чомусь, ніхто не купився, аж занадто був явний фейк. На відміну від Слідчого комітету РФ і самого Кремля, в ефірі "Соловйов.LIVE" багато депутатів Держдуми, які коментували те, що сталося, прямо звинувачували Україну й українські спецслужби.

Буквально одразу російська пропаганда повідомила, що Путіну доповіли про те, що сталося в "Крокус сіті хол" "у перші ж хвилини". Анонсувалося навіть термінове звернення кремлівського воєнного злочинця. Щоправда потім його чомусь відтермінували. Путін зберігав мовчання понад 18 годин. Лише після обіду суботи, 23 березня, Кремль поширив його відеозвернення, де він непрямо, але пов’язав те, що сталося, з Україною, порівнявши це з діями нацистів, і згадавши про російських вбивць на фронті, які прийшли вбивати українців.

"Усі четверо безпосередніх виконавців теракту, всі ті, хто стріляв, убивав людей, знайдено та затримано. Вони намагалися втекти та рухалися в бік України, де, за попередніми даними, для них з української сторони було підготовлено вікно для переходу державного кордону", - заявив Путін.

Надвечір суботи, 23 березня, російська пропаганда почала підганяти версію того, що сталося, під події у Курській та Бєлгородській області, мовляв, у "Крокус сіті хол" був знайдений автомат Калашникова з надписом "За свободу Росії. Десь у цей же час російські пабліки оприлюднили відеозвернення репера Тіматі, де він заявив, що жителі Таджикистану не причетні, згадуючи часи СРСР (наче він жив за часів "совка" – ред.). Приводом для цього слугували, знову ж таки повідомлення в російських Telegram-каналах, про начебто затримання підозрюваних у вчиненні цього "теракту" громадян Таджикистану.

Що говорять в Україні: мобілізація росіян на війну

Як не дивно, але офіційно Кремль, принаймні поки що, прямо не звинуватив Україну чи наші спецслужби у вчиненні цього "теракту" в "Крокус сіті хол". У ГУР Міноборони України ще в п’ятницю ввечері, 22 березня, заявили, що це спланована операція спецслужб Кремля проти власних же громадян з метою дискредитації України та всього вільного світу, й удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах в Україні є частиною цієї спецоперації.

Ще раз нагадаємо, що перші повідомлення про стрілянину та пожежу у підмосковному концертному залі з’явилися в п’ятницю ввечері, 22 березня. Цьому передували дві доби найбільш масованих ракетних та дронових ударів росіян по нашій енергетичній інфраструктурі. Вперше від 6 червня 2023 року, коли ворог підірвав окуповану ними ж Каховську ГЕС, спричинивши найбільшу катастрофу від часів аварії на ЧАЕС, Росія вдарила ракетами по ДніпроГЕС. Проте Захід, як і після підриву росіянами Каховської ГЕС, промовчав.

Десь одночасно з ударом Росії по ДніпроГЕС, британська газета Financial Times вийшла зі статтею, що США неофіційно закликали Україну припинити удари по російським НПЗ, бо це начебто може спричинити підвищення світових цін на нафту та помсту з боку Кремля. Дуже цікаво, який саме вид "помсти" мали на увазі неназвані джерела FT? Бо Росія використала вже всі військові засоби проти України, крім ядерної зброї. Та й "можливе світове підвищення цін на нафту" від ударів по російських НПЗ вже спростували українські та західні експерти. Проте обурення в соцмережах, у тому числі й у західній аудиторії, здійнялося чималеньке. Багато хто з європейців дописував: якщо у нас, умовно завтра, буде війна, то американці теж нам заборонять бити по певних цілях ворога? Але Україна, вочевидь, не дослухалася до цих "рекомендацій". За даними ГУР Міноборони, на російському НПЗ у Самарі в суботу, 23 березня, "стався інцидент".

Проте ця хвиля обурення начебто заборони американців щодо ударів по російським НПЗ ввечері, 22 березня, швидко згасла на тлі повідомлень з Москви про "теракт". Українські соцмережі справедливо вибухнули обуренням, особливо на тлі звинувачень з боку російської пропаганди, що це Україна винна. Так само справедливо дописувачі соцмереж нагадували, як саме Путін прийшов до влади в Росії наприкінці 1990 – на початку 2000 років, - на тлі вибухів житлових будинків у Москві, що потім слугувало приводом для продовження війни та підкорення Чечні. Адже всі пам’ятають відомий вислів Путіна про терористів: "Ми і в сортирі їх замочимо, в кінці кінців".

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки, просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертатися до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", - сказав у вечірньому зверненні в суботу, 23 березня, президент Зеленський.

"Теракту" в "Крокус сіті хол" зранку в п’ятницю, 22 березня, також передувала заява прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про те, що Росія, виявляється, перебуває в стані війни, а не "спеціальної військової операції". "Так, це починалося як спеціальна військова операція, але як тільки там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний", - сказав Пєсков, додавши, що кожен росіянин має розуміти це для своєї внутрішньої мобілізації.

Тобто, про внутрішню мобілізацію російського суспільства Кремль заговорив ще зранку п’ятниці, 22 березня, за багато годин до "теракту" в підмосковному концертзалі. Тому, це дуже збігається з дописами українців у соцмережах, що стрілянина та пожежа у "Крокусі", що спричинила масову загибель і поранення росіян, вигідна режиму Путіна, щоб консолідувати російське суспільство на війну та подальшу велику хвилю (офіційно "другу" після вересня 2022 року – ред.) мобілізації на війну проти України. Бо російська пропаганда одразу звинуватила у всьому Україну. До того ж, всі ці понад два роки повномасштабної війни, власне війну відчувала лише російська глибинка, а не Москва та інші великі російські міста.

Тому, ким би не був організований цей "теракт", він грає на користь Кремля щодо консолідації російського суспільства проти "спільного ворога". А ним, в інтерпретації російської пропаганди, виступає "український режим" і колективний Захід. Це те, що вони продаватимуть всередині Російської Федерації. А на закордонну аудиторію транслюватимуть, що Росія – жертва терористів. І це те, на що вже "купився" Захід (про відповідь Заходу на події в "Крокус сіті хол" далі по тексту – ред.), забувши про найбільш масові атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі, враховуючи ДніпроГЕС, і те, як, в інтерпретації Путіна, для цих "терористів" могло бути підготовлене "вікно" для переходу в Україну. Бо це значить, що Кремль геть не контролює свій державний кордон із країною, проти якої провадить повномасштабну війну.

"Мовчання ягнят": Захід у жалобі через "теракт" у Москві

Путін вже колись казав, що це Захід розвалив СРСР, а потім дестабілізував Кавказ, виправдовуючи килимові бомбардування Чечні. Проте в Росії чомусь мовчать щодо того, а як так сталося, що на концерті гурту "Пікнік" у "Крокус сіті хол" відвідувачів елементарно не перевірили на металодетекторах? Тобто, в тоталітарній російській державі, де силовиків більше, ніж пересічних громадян, кожен, хто хоче, зі зброєю в руках та вибухівкою може прийти в місце масового скупчення людей? Ба більше, елементарно охорони в "Крокус сіті хол" не було достатньо під час концерту, який, за повідомленнями російських пабліків, може вмістити до 6,2 тис. людей.

За кілька годин після "теракту" американські ЗМІ, з посиланням на дані розвідки, повідомили, що цим стоїть ІДІЛ. Про це зокрема написали The New York Times та CBS News. Видання також наводили коментарі експертів, які казали, що ІДІЛ має зуб на Кремль, "бо на його руках є мусульманська кров, маючи на увазі дії Москви в Афганістані, Чечні та Сирії".

Більшість західних лідерів висловили офіційні співчуття Росії, забуваючи про вибухи будинків у Росії 25 років тому, "Норд-Ост" і Беслан. Вони вочевидь про це забули, чи не розуміють, що російська машина війни (а економіка Росії вже переведена на військові рейки, й навряд чи умовно завтра перепрофілюється під виробництво пателень) не зупиниться. Тому, для продовження війни й подальших вбивств цей "теракт" у "Крокусі" може бути далеко не останнім, в якому звинуватять Україну та колективний Захід.

Відомий американський історик і письменник Тімоті Снадер написав у соцмережі Х, що російський апарат безпеки, зосереджений на вбивствах в Україні, зазнав поразки в Москві. Російські лідери, зосереджені на демонізації США, не захистили росіян. "Що далі? Не буде дуже дивним, якщо Кремль звинуватить Україну та США, використавши атаку в Москві, щоб виправдати триваючі та майбутні звірства в Україні", - підсумував Тімоті Снайдер.

Більшість "притомних" експертів і західних аналітиків та оглядачів висловлювали схожі з паном Снайдером думки. Проте, були й ті, хто дописував, що не все так однозначно, висловлюючи щирі співчуття росіянам через "теракт" у "Крокус сіті хол". Як і у випадку з попередженнями щодо повномасштабного російського вторгнення, українці можуть довіряти тут лише даним західних розвідок. А вони, транслюючи свої меседжі через ЗМІ, сказали, що до цього з високою долею вірогідності причетна ІДІЛ.

Reuters у тексті про "теракт" у "Крокус сіті хол", із посиланням на одного з експертів, пише, що атака ІДІЛ виглядає правдоподібною, "хоча це не завадить росіянам використовувати це для своєї зовнішньополітичної програми щодо України та Заходу". На противагу цьому CNN пише, що два десятиліття репресій, у тому числі на Північному Кавказі, не вирішили проблему. "У новій, ще більш спотвореній формі, ісламістська загроза повернулася, намагаючись завдати болю Росії за її нещастя та жорстокість на Близькому Сході", - йдеться в статті CNN.

The Washington Post зазначає, що, зокрема, Афганістан був плацдармом для планованих атак "Ісламської держави" в Європі та Азії. Але, це дивно, з огляду на вплив Росії в Афганістані після катастрофічного виходу звідти США. Тому, принаймні, ця версія виглядає не зовсім правдоподібною у викладі американських медіа. Держсекретар США Ентоні Блінкен рішуче засудив "смертоносний теракт у Москві", як і всі інші західні держави. Тоді як міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в Х дописує, що "це не НАТО розширюється (в чому Кремль постійно звинувачує Захід – ред.), а Росія, це вона займає сусідню землю і називає її Росією".

Колективному Заходу, як його називає Росія, ще доведеться стикнутися зі справжніми "терактами", як би вони зараз не співчували Росії щодо "теракту" у "Крокус сіті хол", заплющуючи очі, як вони це зробили з Каховською ГЕС рік тому, так і зараз із цілеспрямованою ракетною атакою на ДніпроГЕС. Напевно, Кремль шантажує Захід і можливим підривом ЗАЕС. Проте, тоді ця відповідальність також лягає на плечі Туреччини – країни-члена НАТО – яка поки що домінує в Чорному морі й може відвернути непоправні наслідки злочинної діяльності російського режиму.