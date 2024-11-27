Теракт у Житомирі: агенти РФ підірвали вибухівку з цвяхами, серед виконавців – школярі

Агенти РФ заклали вибухівку просто на вході до поліцейського відділку. Серед виконавців російського завдання – школярі, вони вже затримані.

Всі деталі жахливого злочину розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

В Житомирі невідомі підірвали вибухівку: серед виконавців – школярі!

Теракт здійснили ще тиждень тому, 20 листопада, однак повідомили про це 27 листопада. Через вибух постраждав поліцейський. Виявилося, що 5 людей, серед яких двоє неповнолітніх, діяли на замовлення спецслужб росії. Фігуранти ретельно готувалися до вибуху: один купив телефон і приїхав для цього геть з Харкова, а ось школярі начинили вибухівку цвяхами та заклали її під входом до будівлі поліції. У визначений час телефон, який був замаскований під термос, підірвали дистанційно. А неподалік неповнолітні агенти почепили камери та знімали все в режимі реального часу. Всі фігуранти вже затримані. Щоб не спалитися, кожен з них мав окреме завдання. Гучні деталі вже розповіли в СБУ.

Підрив екіпажу поліції

Втім, це далеко не перший випадок, коли агенти РФ намагаються підірвати силовиків, і, на жаль, вже є летальні випадки. Напередодні в поліції розповіли, як чоловік, замаскувавшись під жінку, яка нібито постраждала від домашнього насильства, намагався підірвати екіпаж поліції просто у квартирі в центрі Києва. “Допоможіть, будь ласка, він мене побив”, – так сказала жінка, зателефонувавши на гарячу лінію поліції. Вона заявила, що її побив хлопець, і через страх розправи вона зачинилася у ванній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими, щоб копи могли безперешкодно зайти. Втім, коли правоохоронці приїхали на місце, то ледь не підірвалися. Виявилося, що всередині встановлена "розтяжка", тому правоохоронці швидко залишили приміщення до того, як граната здетонувала.

Все знімав на камеру в реальному часі

Підрив поліцейських зловмисник сподівався зняти на камери, які розклав у квартирі разом з вибухівкою. Йому потрібні були докази для куратора, бо він – агент РФ. На відео видно, що правоохоронці встигли зробити крок всередину, але почули спрацювання чеки гранати і встигли зачинити двері до вибуху.

Готувався заздалегідь

Зловмисник заздалегідь винайняв квартиру в Печерському районі Києва, а дзвінок на 102 жіночим голосом був фейком, щоб заманити до пастки поліцейських. Підривника поліція та СБУ вже затримали, це 43-річний мешканець Київщини, який уже 6 разів відсидів за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці. Цього разу його завербувала російська спецлужба, але тепер до в’язниці він повернеться ще на 12 років.

Підрив у Дніпровському районі Києва

Інший підрив стався у Дніпровському районі Києва кілька днів тому. Караульний військовослужбовець обходив територію і помітив пакет, який лежав біля автомобіля. Коли він нахилився до нього – спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Поряд на дереві була прикріплена камера, що вела трансляцію. Активація вибухівки здійснювалася через SIM-картку мобільного оператора, аналогічним способом передавалося й відео з камери, яка транслювала все в реальному часі. Після того, як чоловік взяв її до рук, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

Підрив поблизу адміністрації

Ще один випадок стався ще в середині листопада. Тоді біля адміністративної будівлі в Дарницькому районі стався вибух невідомого предмета. На щастя, минулося без потерпілих. Згодом вибухотехніки встановили, що знову дистанційно спрацювала вибухівка, яка була начинена цвяхами і шурупами. Під час розслідування поліція Києва разом із СБУ встановила, що до цього теракту причетний 17-річний хлопець з Одеської області. Представники ворожих спецслужб завербували неповнолітнього через соцмережі. За вказівкою куратора той прибув з Одеси до Києва та заклав вибухівку неподалік будівлі державної установи, яку дистанційно підірвав.

Вже не перше завдання від кураторів

Потім хлопець переховувався у столиці на орендованих квартирах і згодом вирушив до Одеси, де, власне, його й затримали поліцейські, коли він готувався до вчинення нового теракту. Ба більше, виявилося, що малолітній агент уже встиг попрацювати на Росію і раніше за вказівкою своїх кураторів підпалив два відділення "Укрпошти" в Миколаєві та Одесі. Слідчі СБУ в Києві та області відкрили кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт". На ці диверсії вже звернули увагу військові. Зокрема, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі зазначив, що російські спецслужби останнім часом значно активізували свою діяльність.

Масові підпали автівок

Нагадаємо, раніше в Україні масово палили автівки військових. Станом на вересень 2024 року підривники здійснили 266 підпалів авто військовослужбовців і волонтерів від початку року. Речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець розповіла, що загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Ці атаки є не лише спробою зупинити логістику і постачання важливих ресурсів, а й актами терору, які повинні посіяти страх серед тих, хто активно підтримує оборону України.

Як агенти виходять на українців та що обіцяють?

Зазвичай куратори шукають виконавців через телеграм-канали і спочатку дають легке “безневинне” завдання, наприклад, розклеїти листівки, а лише потім переходять до замовлення підпалу. Основні виконавці – від 18 до 35 років, яких вербують через такі анонімні канали. У прокуратурі зазначають, що в 99% випадків мотивом є гроші, а не ідеологічні причини. За виконання підпалів обіцяють від 700 до 3 тисяч доларів, але ще не зафіксовано жодного випадку, коли хтось отримав заявлену винагороду. Продалися за безкоштовно, а як винагорода – частина життя за ґратами.

Як не потрапити на “гачок” росіян?

Додамо, що команда ТСН.ua надіслала запит до Служби безпеки України, і всі деталі ми розповімо згодом. Пам’ятайте, що Росія активно використовує вербування людей як інструмент для створення хаосу в українському суспільстві. Країна-агресор пропонує фінансові винагороди, агенти впливу залучають громадян до виконання завдань, спрямованих на підрив стабільності. І пам’ятайте, що це не лише терористичні акти, а й поширення дезінформації, організація провокацій та підрив довіри до влади. Найчастіше під прицілом опиняються вразливі групи. Мета таких операцій – не лише дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, це частина масштабної інформаційної та психологічної війни, яку веде агресор.

Фахівці-вибухотехніки прибудуть на місце і проведуть необхідну перевірку. Будьте уважними до підозрілих пропозицій, не вступайте в сумнівні контакти та одразу повідомляйте про такі випадки правоохоронцям.

Нагадаємо, в Києві чоловік у формі поліцейського погрожував пістолетом у кафе. Згодом виявилося, що жодного стосунку до правоохоронних органів він не має.

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