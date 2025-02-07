Теракти біля ТЦК та відділків поліції: як ФСБ вербує молодих українців і чому це закінчується трагічно

Росіяни дистанційно вербують українців для вчинення терактів. Що про це відомо?

В Україні ворожі спецслужби вербують диверсантів. Цей тиждень запам’ятався вибуховими терактами в ТЦК, за якими стоять росіяни. Спершу своїм агентам вони обіцяють гроші за диверсії. А далі обманюють їх – не виплачують суми або й взагалі вбивають виконавців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

В Україні в Рівному, Павлограді та Кам'янці-Подільському лунали вибухи біля ТЦК. Три теракти стались у трьох областях за п’ять днів. Серед загиблих – самі ж виконавці.

Життя 21-річного житомирянина обірвалося у Рівненському ТЦК, куди за вказівкою російського куратора він приїхав із саморобною вибухівкою в рюкзаку.

"Він кинув гранату, а потім пролунав вибух. З тим рюкзаком, який у нього був у руках. Тобто ми розуміємо, що це був телефонний дзвінок. І всі вони приводяться в дію за допомогою телефона дистанційно", – каже керівник Нацполіції України Іван Вигівський.

Іван Вигівський

Він пояснює, що у всіх цих злочинах один слід і одна тактика. Тепер росіяни відслідковують місцеперебування свого агента через камеру телефона. Але про те, що вибухівку планують активувати ще в руках завербованого, виконавцям не кажуть. У такий спосіб і гроші заощаджують, і свідків позбуваються.

"Вибухівка виготовляється як з господарських товарів, але в більшості випадків злочинці отримують вказані саморобні вибухові пристрої у схронах. Тобто це не один виконавець, у більшості випадків вони не знайомі між собою", – каже перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

Лише за цей тиждень Служба безпеки зафіксувала щонайменше дев’ять злочинів проти ТЦК та поліції. Ще кілька запланованих терактів у Рівному, Києві, на Одещині та Буковині не сталися – злочинців спіймали на гарячому під час передавання вибухівки.

Починаючи з минулого року, правоохоронці затримали пів тисячі зловмисників. Зокрема, йдеться про тих, хто підпалював авто військових, релейні шафи "Укрзалізниці", влаштовував пастки під час хибних викликів поліції чи підривав військкомати.

"Ось така вербовка на теракти, вона необхідна росіянам для того, щоб відпрацювати їхній ключовий наратив, що цивільні вже готові брати зброю та йти проти військових", – каже керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Активують вибухівку в руках завербованого без попередження - трагедії у ТЦК

Керівник Центру протидії дезінформації наголошує: підрив диверсанта-смертника стає лише прикриттям, тлом для значно суттєвішої операції проти України – інформаційної, яку в соцмережах розвивають насамперед російські боти.

Завербованим пропонують від 20 до 200 тисяч гривень за злочин. Найдешевше оцінюють підпали автівок військовослужбовців та понівечення об’єктів критичної інфраструктури. Найдорожче – теракти в ТЦК та адмінбудівлях.

Любителів швидкого заробітку ФСБ зазвичай знаходить в інтернет-спільнотах. Зокрема, це юнаки до 20 років або ж безробітні чи раніше судимі та наркозалежні.

Якщо ж вам у телеграм пишуть підозрілі – вербують або ж ненав’язливо пропонують великі гроші за маленьку послугу, наприклад, забрати умовний пакунок з однієї локації та відвезти до іншої, – збережіть себе. Напишіть про це в офіційний чатбот "Спали ФСБшника" в тому ж таки телеграмі. За два місяці існування чатботу українські спецпризначенці отримали майже 2300 таких повідомлень. Решта звернень надходять на гарячу лінію СБУ.

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