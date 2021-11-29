Терапія для душі чи каліцтво за власні гроші: як обрати кваліфікованого психолога і після яких фраз треба тікати

Терапія для душі чи каліцтво за власні гроші: як обрати кваліфікованого психолога і після яких фраз треба тікати

До початку пандемії до психологів по допомогу звертався кожен шостий.

Хочемо нагадати вам про один помічний метод, який давно вже популярний у західному світі, але ще досі відлякує багатьох в Україні, - це психогігієна. Щосьома людина, яка перехворіла на COVID-19, у нас - із часом відчуває проблеми з психічним здоров’ям. І нагадують: до психіатра, психолога чи психотерапевта - українці можуть звертатися самостійно, без направлення сімейного лікаря.

А от до кого з них краще? Як не потрапити в руки небезпечного аматора? І які слова все-таки мають стати сигналом - звідси негайно треба йти. Терапія для душі чи каліцтво за власні гроші? Як обрати кваліфікованого психотерапевта? І після яких фраз від психолога треба тікати, - йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень 28 листопада.

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23-річна Марія-Вікторія працює із психологами та психотерапевтами майже половину свого життя. Уперше підлітка відвела до психолога мама. Дівчина змінювала спеціаліста за спеціалістом. Тим часом хвороба набирала шалених обертів. І погані симптоми тогочасний психотерапевт дівчини з якоїсь причини пропустив. А життя дедалі більше ставало схожим на пекло. Однак таки звернулася до психіатра. Дівчині не вистачало серотоніну так званого гормону щастя. І пігулки допомогли. Зараз Марія припинила медикаментозне лікування. А от душу лікує й донині.

Психологічна гігієна: що змінила пандемія

Психологічна гігієна про це давно знають на заході. У нас досі сором'язливо відводять погляди. Але ментальний удар, який відчули на собі десятки тисяч людей, що перехворіли на коронавірус - усе змінив. До початку пандемії до психологів по допомогу звертався кожен шостий. На цей час звертається кожна друга людина.

Лікують душу навіть ті, хто зовні цілком щасливий та успішний. Співак Melovin у психотерапевта долав панічні атаки, дизайнер Андре Тан рятувався від депресії, співачка Tayanna лікувала нелюбов до себе. Нещодавно розповіла про свого психотерапевта й епатажна співачка Оля Полякова.

Різниця між психіатром, психологом та психотерапевтом

Психіатр - це лікар. Спеціалізується, радше, на біологічній причині негараздів.

Психотерапевт - десь на межі між медиком і гуманітарієм.

А от психолог - це типова праця реабілітолога. Коли душа ніби й здорова, а все одно не слухається. Це консультант.

При цьому для спеціалістів не можуть бути якісь онлайн-курси.декілька місяців.Це має бути або вища психологічна освіта, або медична освіта. Лікар-психолог має право на печатку лікаря, на виписування рецептів. Гуманітарні психотерапевти виписувати антидепресанти права не мають. Психотерапевт має проходити підвищення кваліфікації, супервізійні групи. І звісно, психотерапевту потрібен свій психотерапевт.

Звертайте увагу на адекватність лікаря й особисті відчуття. Якщо ви ходите декілька місяців,і немає результату.немає позитивних змін, щось іде не так.або змінюйте психолога. Бо на ринку фахівців, що гоять душі, за останні роки розвелося чимало шахраїв.

Хто такі "дикі психологи"

Їх інколи називають "дикими психологами". Одна з причин існування диких психологів – у нас у країні, на противагу, наприклад США та Європи, щоби вести практику, психотерапевтам навіть не потрібна ліцензія від МОЗу.

Фрази, після яких треба тікати

Тому контроль на нас самих. Шукайте спеціаліста через своїх знайомих. А ще - почули такі фрази, тікайте.

– Який жах! - психолог насправді не дає оцінку

- Вам треба розлучитися! – психолог не може вирішувати за вас

- Сама винна! – психолог не критикує і не звинувачує

- Поганий ваш попередній психолог – спеціаліст не критикує своїх колег

Фахівець не врятує вашу сім'ю, не звільнить від залежності, не змінить за вас роботу. Але він може з'ясувати, чому сім'я під загрозою, чим можна замінити пляшку, і яка робота підходить для вас найкраще. Утім для них це теж робота і не завжди справді їхня.

Нагадаємо, що вчені з Ізраїлю винайшли нову технологію, яка може зчитувати навіть непомітні рухи м’язів обличчя і за допомогою цього визначати брехню.

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