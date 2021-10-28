Терехов розповів про ситуацію із COVID-19 у Харкові та хто найактивніше вакцинується

У Харкові вже вакциновано 490 тисяч осіб.

В.о. міського голови Харкова Ігор Терехов розповів, що в місті відбуватимуться масові заходи із дотриманням карантинних вимог, та запевнив, що ситуація із коронавірусом контрольована.

Про це 28 жовтня йшлось в програмі “Право на владу” на “1+1”.

Голова Комітету ВР із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький поцікавився, чому в Харкові під час пандемії й досі відбуваються масові заходи.

"Маючи таку ситуацію в лікарнях Харкова і Харківської області, чим керувалася міська рада Харкова, коли дозволяла масовий захід із відкриття пам’ятника із концертом та їжею? Чим ви керувались, коли це дозволяли? Навіть, якщо місто сьогодні ще офіційно перебуває у "помаранчевій зоні", - поцікавився Михайло Радуцький.

В.о. харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що у місті ситуація із COVID-19 контрольована.

"Ми повинні сьогодні не "піаритися" на коронавірусі. Не повинно бути місця для жодної політики, коли мова йде про здоров’я людей і людське життя. Що стосується сьогодні міста Харкова. Так, ви абсолютно точно сказали, що ми сьогодні в "помаранчевій" зоні, ситуація нелегка в місті Харкові. Але вона повністю контролюється. Я вдячний нашим лікарям, яким працюють, не покладаючи рук і в реанімаціях, і в лікарнях, і витягують людей, рятують людей. Міська влада сьогодні робить все можливе для того, щоб медики були забезпечені всім. Ми забезпечені киснем, ми поставили нові кисневі станції, ми закупили кисневі концентратори, закупили ШВЛ-апарати, необхідні медикаменти. Кожен тиждень ми виділяємо кошти для боротьби з "ковідом". Проводимо фінансування за будь-якими заявками нашої медицини", - заявив в.о. міського голови Харкова.

"Право на владу": яка ситуація з коронавірусом у Харкові

Що ж до заходу, який провели у Харкові, то Терехов заявив, що він відбувався відповідно до всіх карантинних обмежень.

"Так є моменти, але загалом ситуація під контролем і більш-менш спокійна. І те, що стосується цього масового заходу. Це був міжнародний захід, була дотримана соціальна дистанція, були маски, захід пройшов досить швидко і, найголовніше, не в закритому приміщенні, а на свіжому повітрі. Це те, що стосується цього заходу. Можу вам чітко сказати, що ми сьогодні робимо все для того, щоб ситуація була спокійною і контрольованою, і дуже прошу абсолютно всі політичні сили не роздувати ситуацію в місті Харкові", - сказав в.о. харківського міського голови.

В.о. міського голови Харкова повідомив, що у місті вже вакциновано понад 490 тисяч осіб. Найактивніше щеплюються молоді люди.

"Що стосується вакцинації. У нас сьогодні розгорнуто 34 пункти вакцинації тільки в поліклініках, ми організовуємо пункти вакцинації в торгових центрах, в аптеках, на ринках із завтрашнього дня починають пункти працювати. Тому сьогодні харків’яни поступово, так у суспільстві є різні думки, і ми повинні це визнавати, що хтось хоче, а хтось категорично не хоче вакцинуватися, і головне завдання влади, головне завдання медиків, ЗМІ,- переламати ментальність людей і пояснити. Саме пояснити, а не змусити, взяти і провакцинуватися. Для цього у нас є сьогодні в місті буквально всі можливості і є абсолютно всі вакцини, якими ми можемо колоти. На сьогодні ми 8 тисяч осіб на добу вакцинуємо. Люди, особливо молодого віку сьогодні розуміють, що їм потрібно вакцинуватися і охоче щеплюються. В місті вже 490 тисяч осіб провакциновано", - сказав Ігор Терехов.

В.о. харківського міського голови додав, що у Харкові і надалі відбуватимуться масові заходи, бо місто перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

"У нас в неділю відбудуться вибори і я прошу, щоб всі спокійно прийшли на дільниці і віддали свої голоси. А те, що стосується масових заходів. Є заходи, які будуть проводитися, оскільки ми перебуваємо в "помаранчевій" зоні. Але таких глобальних заходів у нас не заплановано", - пояснив Терехов.

Нагадаємо, в Україні 80% шпиталізованих пацієнтів з COVID-19 - киснезалежні.

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