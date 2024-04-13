Терехов відповів, як і коли зможуть закрити небо над Харковом

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що можливо “практично повністю” закрити небо над Харковом.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів, що для цього потрібна сучасна ППО і протидронний захист.

За його словами, над цим зараз працює президент і керівництво країни.

“Я впевнений, що ми будемо мати такий захист. Так, це важкий процес, бо це іноземне обладнання. Його у нас, на жаль, немає. Але я впевнений, що воно у нас буде”, — сказав Ігор Терехов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТЕРЕХОВ про прильоти, новий “наступ” на Харків і сценарії закінчення війни. ЕКСКЛЮЗИВ

Читайте також: