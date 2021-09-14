Термін дії COVID-сертифікатів буде продовжено, а вакциновані отримають преференції, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я анонсував продовження терміну дії електронних сертифікатів про вакцинацію у застосунку "Дія" до 12 місяців.

В Україні буде продовжено термін дії COVID-сертифікатів, який наразі становить пів року. Для вакцинованих українців будуть певні преференції у "жовтій" та "червоній" зонах адаптивного карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час прямого включення в ТСН.19:30.

За його словами, МОЗ та Мінцифри уже найближчим часом оголосять про те, яким чином у застосунку "Дія" продовжити чинність сертифікату про вакцинацію. "Анонсую продовження дії сертифікату на 1 рік", - заявив Ляшко.

Очільник МОЗ також зауважив, що вакциновані українці уже отримали певні преференції. Зокрема, вони зможуть відвідувати, до прикладу, спортзали у разі запровадження в Україні "жовтого" чи навіть "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

"Уже в "жовтому" рівні власник бізнесу зможе вибирати, чи працювати йому з обмеженнями, які є обов'язковими для "жовтої" зони, чи приймати тільки вакцинованих. У "червоному" рівні епіднебезпеки бізнес зможе працювати лише тоді, якщо прийматиме виключно вакцинованих", - пояснив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, українські електронні COVID-сертифікати пройшли успішне технічне оцінювання в Європейському Союзі.

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