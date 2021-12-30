Термінова розмова Білого дому з Кремлем: які прогнози та чого слід очікувати українцям

Термінова розмова Білого дому з Кремлем: які прогнози та чого слід очікувати українцям

Телефонну розмову ініціював Путін.

У четвер, 30 грудня, має відбутися вже друга за місяць розмова президента США Байдена і очільника Кремля Путіна. На тлі небаченої напруги на україно-російському кордоні, куди стягнуті більше сотні тисяч російського війська, ця розмова набуває великого значення для України.

Про те, які передбачення щодо цієї розмови та чого варто очікувати українцям - 30 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Як відомо, цю телефонну розмову ініціював Путін. Російська сторона попросила про дзвінок і у США наразі не знають, що саме хоче сказати Кремль. Тобто загальна тема - зрозуміла, це ескалація ситуації на україно-російському кордоні. А от чому говорити потрібно так терміново - з огляду на те, що цього місяця вже була двогодинна відеоконференція Байден-Путін - незрозуміло.

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Наступного року, на тижні, що починається від 10 січня, в Росії буде три можливості висловитися. Спочатку у Женеві відбудуться двосторонні перемови США-Росія, щоправда не президентів, а державних делегацій. Далі того ж тижня має відбутися саміт Росія-НАТО. І після того - перемовини на рівні ОБСЄ. Україна братиме участь у цій третій зустрічі, оскільки є членом ОБСЄ. Втім, Сполучені Штати кажуть, що будуть невідкладно інформувати усіх партнерів і союзників про свою частину перемов.

Росія протягом останніх тижнів намагалася нагнітати ситуацію - спочатку, попри всі дипломатичні правила і традиції, публічно передала США по суті ультиматум, в якому вимагають зупинити будь-яке розширення НАТО, зокрема й на Україну. А далі російський міністр оборони звинуватив США у тому, що вони нібито завезли на територію України хімічну зброю.

Напередодні високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності прокоментував лінію поведінки Росії. Він сказав наступне: "У Росії є якісь свої міркування і застереження, у нас вони теж є. Ми прагнемо деескалації ситуації на кордоні і готові відповісти санкціями і допомогти Україні, якщо вторгнення буде. Але США точно не прагнуть поглиблювати конфлікт".

"Ми не плануємо оприлюднювати якісь проєкти, угоди, як це зробила російська сторона. У нас власні методи, зосереджені на безпосередньому спілкуванні з російською стороною, щоб вони добре розуміли, що нас турбує і які наші очікування", - зазначив він.

За декілька годин має відбутися вже друга за місяць розмова Байдена і Путіна | Новини світу

Отже, телефонна розмова Байдена із Путіним має розпочатися близько 22:30 за українським часом. У Білому домі кажуть - після неї обов‘язково поінформують союзників і партерів щодо результатів. Запланованої розмови президентів України та США наразі немає, але у Білому домі припускають, що вона може відбутися невдовзі після розмови з Путіним.

Нагадаємо:

РНБО у четвер, 30 грудня, розглядала питання, які стосуються внутрішньої та зовнішньої безпеки України. Під час засідання заслухали доповіді очільників СБУ, МВС та Головного управління розвідки Міністерства оборони. Також РНБО заслухала доповідь про реакцію міжнародних партнерів у разі загострення ситуації на українських кордонах.

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