Термінова заява розвідки: у Буданова сказали, яка ракета атакувала Дніпро

21 листопада Росія завдала руйнівного удару по Дніпру. І от нарешті стало відомо, чим рашисти вдарили по місту. За офіційною заявою Головного управління розвідки Міноборони України, це комплекс "Кедр" – нова балістика країни-ворога.

Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Яка ракета влучила по Дніпру?

21 листопада 2024 року Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр". Польотний час цієї російської ракети від моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро сягнув 15 хв. На ракеті було встановлено шість бойових частин – кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів.

Також читайте Удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру: Китай прокоментував

За інформацією ГУР, до розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора Росії.

Випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на "4 державному центральному міжвидовому полігоні Росії" (місто Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року. Додамо, що цей полігон був створений 1946 року для випробувань перших радянських балістичних ракет. Капустін Яр традиційно і досі використовується для випробувань різних ракет, включно зі стратегічною балістикою.

Кремль погрожує ескалацією

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності, яку він представив як "Орешник", під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешник" здійснила другий крок до ескалації, перший – залучення військових із КНДР:

"Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів".

Президент України додав, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. І наголосив, що світ повинен на це реагувати, однак зараз сильної реакції світу немає:

"Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України".

Тим часом видання The NYT повідомило, що офіційні особи США та Європи обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, наприклад, накопичення арсеналу звичайної армії, достатнього для завдавання карального удару, якщо Росія порушить перемир’я. Зазначається, що декілька чиновників навіть припустили, що Джо Байден може повернути до України ядерну зброю, яка була вилучена в неї після розпаду Радянського Союзу. Це було б миттєвим і величезним стримувальним фактором. Але, кажуть, що такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки. Так і хочеться запросити всіх до України і показати, що таке серйозні наслідки…

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Терміново! У Буданова сказали, яка ракета атакувала Дніпро!

Читайте також: