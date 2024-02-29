Термінова заява Сирського: що відбувається на фронті і що захопили росіяни

Наші військові і вдень, і вночі відбивають ворожі атаки, але росіяни сунуть і сунуть.

Промахи командирів на фронті, наступ росіян, втрата і повернення територій. На лінії зіткнення ситуація тяжка – гучну заяву про перебіг боїв зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський й назвав одну з причин втрат територій. Втім, сколихнула країну і ще одна трагедія на фронті, – під час бойового завдання загинула ціла група спецпризначенців. Що каже головком, що відбувається на фронті і що відомо про загибель військових, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Трагедія на фронті

На фронті – справжнє пекло. Наші військові і вдень, і вночі відбивають ворожі атаки, але росіяни сунуть і сунуть. Надвечір 28 лютого Україну сколихнула нова трагедія. Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Про це повідомили в ССО ЗСУ.

"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника – це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте, якою ціною виборюється наша свобода", – йшлося в повідомленні.

Села й міста стирають авіабомбами

Росіян стирають усе на своєму шляху, скидають на села керовані авіаційні бомби. Відео “прильотів” показали захисники.

Заява Сирського

Такими бомбами окупанти атакували, зокрема, і Авдіївку. Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що ворожі літаки, не заходячи в зону ураження, запускають КАБи, і таким чином не потрапляють в зону ураження нашої ППО.

Зараз цією смертоносною зброєю терористи РФ стирають з лиця землі Курахове на Донеччині. За останні кілька діб Україна втратила три невеликі села Сєвєрне, Степове та Ласточкине неподалік від Авдіївки.

На фронт терміново вирушив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський й доповів, що наразі відбувається на лінії зіткнення, і на які села поклав око ворог.

​​"Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль. Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ "Донецьк", в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку", – розповів головком.

Командири прорахувалися?

Слідом за цим Сирський робить приголомшливу заяву про фронт, каже - виявив "прорахунки" командирів, які безпосередньо могли вплинути на ситуацію на полі бою.

"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів", – визнав генерал.

Красногорівку відбито!

Водночас є й гарні новини. Бійці 3-ї штурмової бригади вибили окупантів із Красногорівки на Донеччині. Нагадаємо, що напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Зачистку міста підтвердив і заступник командира бригади Максим Жорін.

Які результати боїв?

Військові зазначають, навіть за короткий проміжок часу перебування у місті ворог встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат – близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".

Ба більше, інші мали змогу піти у полон, але відмовилися, тому були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Крім того, Сирський подякував 3-й штурмовій та 25-й окремій повітряно-десантній бригаді за збереження ще одного українського села.

Що відбувається на інших напрямках?

Триває оборона і на Бахмутському, і на Куп’янському напрямках. Росіяни ніде не шкодують своїх людей. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що скільки б ЗСУ не знищили окупантів, Росія підкидає і підкидає новобранців, таке собі штурмове “м’ясо”.

Путіну терміново потрібні “перемоги”

Втрати особового складу та техніки – то взагалі головна таємниця Кремля. Але російська пропагандистька машина волає, що фронт посипався й тепер ініціатива нібито на боці росіян. Такі заяви дещо підігрівають і в Інституті вивчення війни: там пишуть, що росіяни й надалі стрімко наступатимуть.

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Так тиснути на фронт росіяни можуть ще щонайменше до середини березня, адже от-от розпочнуться “вибори” в Росії, а путіну ж треба щось показати виборцям.

29 лютого диктатор вийшов до людей, підготував "вєщяніє" до федеральних зборів. Розповів нові казки про військових НАТО в Україні, а що найсмішніше, Путін заявив, що: "в российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность". Але ані слова про вбивства мирних українців. Мабуть, з “милосердя”.

Україна помститься!

Втім, окупанти мають затямити, що за кожного нашого українця ляже кілька їхніх. От лише згадайте, як 20 лютого "хаймарс" залетів на збіговисько окупантів на полігоні. Ті мали зустріти генерала, а зустріли смерть. Як тоді вили окупанти, що на одному полі лягло кілька рот.

Внаслідок удару, за твердженням російської сторони, були ліквідовані дві роти повністю. Зазначимо, що за російською системою формування військових підрозділів, одна рота налічує "від 45 до 360 людей". Тобто за мінімальною оцінкою кількість трупів за один удар сягнула 100 людей. Кількість важкопоранених - не менше 200.

Але росіяни на власних помилках не вчаться. Тому 22 лютого вони вирішили повторити шикування, але вже на полігоні Херсонщини. Наслідком стало до 60 ліквідованих військових РФ.

А ось зі свіженького: 27 лютого ще один "хаймарс" залетів до окупантів просто під час церемонії нагородження в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Як приємний наслідок: 19 загиблих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

Інформацію підтвердили і в ГУР, там називають такі удари плановими. Крім того, представник розвідки Андрій Юсов анонсував запальні сюрпризи і в майбутньому.

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ТЕРМІНОВА ЗАЯВА СИРСЬКОГО! Командири прорахувалися! Що на фронті і що захопили росіяни