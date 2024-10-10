Термінова заява Зеленського: президент відповів, коли закінчиться війна та від чого це залежить

За словами президента Володимира Зеленського, ситуація на полі бою дозволяє говорити про такі перспективи. Водночас глава держави назвав, від кого залежить реалізація плану перемоги України.

Всі подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Закінчення війни

Ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки для припинення розв’язаної Росією війни не пізніше 2025 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Україна – Південно-Східна Європа в хорватському Дубровнику:

"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи в напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року".

Глава держави сподівається на "лідерську позицію президента Байдена", "сильні й мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини, Італії" та інших країн, щоб забезпечити мир в Україні. Також він наголосив, що запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру:

"Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією".

Реалізація плану перемоги

Володимир Зеленський зробив ще одну гучну заяву. За його словами, план перемоги України у війні залежить не від Кремля і Володимира Путіна, а від політичної волі наших західних партнерів.

Зеленський наголосив, що лише завдяки сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир.

Текст формули миру

Нагадаємо, що днями президент повідомив, коли буде готовий документ з умовами закінчення війни. Володимир Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" заявив, що текст формули миру з усіма умовами для справедливого закінчення війни буде готовий у листопаді 2024 року.

Водночас виникає питання, як змусити Росію взяти участь у саміті та виконати формулу миру, адже, як нагадав Зеленський, зараз РФ уникає "чесної та відвертої дипломатії". За його словами, для цього було розроблено план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього Саміту миру.

Володимир Зеленський зазначив, що перший пункт плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності в Європі.

Ще одна гучна заява Зеленського

10 жовтня видання Corriere Della Sera написало, що Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту, однак лише в обмін на певні зобов’язання Заходу. В публікації йдеться, що у військовому плані українське керівництво чекає на осінні дощі, щоб унеможливити просування російських військ до грудня: через три місяці Київ розраховує отримати ще тисячі ракет для захисту. Але Зеленський зараз хоче переконати європейців саме на політичному рівні. Він, наприклад, знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій, адже це дуже непопулярно для будь-якого українського політика:

"Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії – без визнання нового офіційного кордону – в обмін на певні зобов’язання Заходу. По-перше, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам. Але з Рима, Парижа та Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу, що дало б Україні горизонт зростання".

Автори зазначили, що це буде нелегко, адже президентові Росії Володимирові Путіну недостатньо тих територій, які він уже захопив кров'ю мільйона людей. Диктатор хоче насамперед дестабілізувати Україну та контролювати її політично. В матеріалі звернули увагу на те, що бюджет російського оборонного апарату 2025 року зросте приблизно до 130 млрд дол. Ба більше, цьогоріч РФ вирахує від експорту нафти 190 млрд дол. Це більше, ніж до повномасштабної війни:

"Поки санкції не стануть сильнішими, згинаючи російську воєнну машину, у Путіна немає причин сідати за стіл мирних переговорів".

Однак цього ж дня в Офісі президента прокоментували гучні заголовки ЗМІ. В коментарі для ТСН.ua в ОП наголосили, що Київ спирається на формулу миру:

"У нас є формула миру. Там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир. Саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України. План перемоги, який цими днями буде представлений Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації формули миру".

Нагадаємо, західні ЗМІ публікують матеріали про те, що нібито президент Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов’язання Заходу, проте в Офісі президента це спростовують.

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