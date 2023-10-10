“Терміново депортувати росіян”: експерт про намір Путіна напасти на країни Балтії і НАТО

Скоріш за все, це буде гібридне вторгнення.

Кремлівський диктатор Володимир Путін дійсно може мати намір скористатися паузою у війні та атакувати країни Балтії і НАТО. Країнам Балтійського регіону потрібно зараз перевірити всю свою територію, депортувати росіян, закрити входи і виходи та не допустити повзучої експансії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Гібридне вторгнення”

“Це реально, адже поставлена задача створювати так званий Ленінградський військовий округ. Він свого часу був одним із форпостів Радянського Союзу для протистояння з НАТО”, — сказав експерт.

“Зараз йде підготовка до вторгнення, скоріш за все, гібридного вторгнення в країни Балтії. Швидко у них це не вийде, їм потрібно підготуватися, років п’ять — до 2028 року. Саме цю дату нещодавно озвучував президент Зеленський”, — зазначив Світан.

За його словами, якщо зараз не розгромити російську армію на території України, не даючи можливості їм відновитися, то років через п’ять росіяни рушать в бік країн Балтії, до того ж саме гібридно.

Як може відбутися вторгнення?

“Вони не будуть нападати в чистому вигляді на країну НАТО. А гібридну війну, яку вже відпрацювали по так званим “ДНР” і “ЛНР” вони точно запустять, а далі вже підключаться основні сили для допомоги тим формуванням, які будуть всередині країн Балтії”, — зауважив експерт.

“Це будуть формування тих росіян, які зараз знаходяться на території країн Балтії. Вони спочатку проникнуть, забазуються на території, потім починають виконувати задачі Москви, які зрештою призводять до загострення конфлікту на даному етапі, а далі підключаються збройні сили РФ. Вони відпрацювали ці механізми на нашій території, тому те ж саме буде в країнах Балтії”, — вважає Світан.

“Країнам Балтійського регіону потрібно зараз дуже жорстко перевірити всю свою територію, депортувати росіян, закрити входи і виходи та не допустити цієї повзучої експансії на своїй території”, — резюмував він.

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Нагадаємо, у країні-агресорці РФ планують заморозити війну в Україні, щоб відновити військовий потенціал до 2028 року. Відповідну заяву зробив 5 жовтня президент України Володимир Зеленський під час третього саміту Європейської політичної спільноти.

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