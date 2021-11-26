Термомодернізація: Зеленський анонсував велику реформу у сфері енергетики та розповів деталі

Держреформа буде коштувати 300 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський анонсував велику державну реформу у сфері енергетики - термомодернізацію. Ідея якої полягає у збільшенні власного видобутку газу та зменшенні його споживання.

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Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

"Виклик номер 1 – 2025 рік, коли закінчується угода про транзит газу з РФ. Це буде складний момент і ми повинні швидко впроваджувати реформу термомодернізації. Не так, як це було раніше. Адже всього лише 30 домівок термомодернізовано. Сьогодні на роботу в Офіс президента, в Мінекономіки було взято спеціальних людей, які будуть займатися тільки цією реформою. В чому полягає ця реформа. Для держави реформа щодо термомодернізації всіх багатоповерхівок буде коштувати 300 млрд грн. Це складна реформа, таких обсягів ніколи не було, на сьогодні таких грошей в Україні немає", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, це єдиний вихід і єдина найважливіша реформа щодо енергонезалежності держави.

"Ми продемонструємо дуже серйозний крок у наступний рік і через рік щодо термомодернізації. Ми зробимо пілотну велику кількість багатоповерхівок. І на цьому прикладі покажемо, що ці домівки беруть газу в два рази менше. Не на 10%, а в два рази. Це великий виклик. Складно знайти 300 млрд. На найближчі роки 100 млрд. Ми повинні розписати цю фабулу не на 10 років, а на 5. Я не знаю, чи нам вдасться. Ідея термомодернізації – треба збільшувати видобуток газу, але газ треба економити. Наша задача зробити так, щоби наша потреба була не більше 60% (ред. - від власного видобутку)", - пояснив очільник держави.

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