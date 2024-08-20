Тернопіль накрило чорним димом після атаки: людей просять не виходити на вулицю

Ворог вгатив по промисловому об’єкту Тернополя. Після цього місто накрило шаром густого чорного диму.

Тернопіль накрило густим чорним димом! У ніч проти 20 серпня ворог атакував місто безпілотниками. Під час повітряної тривоги в обласному центрі лунали гучні вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа, а згодом влада навіть попросила людей не виходити з дому. Що саме вразили окупанти у Тернополі і який вплив це матиме на місцеве населення?

Усі подробиці – дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.UA.

Нічна атака на Тернопіль

Чергова неспокійна ніч для українців. Окупанти вкотре вдарили безпілотниками по мирних містах. Цього разу під їхнім прицілом опинився Тернопіль. Понад півтори години в Тернопільській області тривала повітряна тривога. А близько 3:00 в обласному центрі пролунали гучні вибухи.

Запах горілого

Згодом з’явилася інформація, що у місті чути горілим після відбою повітряної тривоги. Мер Тернополя Сергій Надал закликав українців, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій, міцно зачинити вікна:

"Закликаю не публікувати фото, відео та не поширювати недостовірної інформації в соціальних мережах".

Пожежа в Тернополі

Своєю чергою у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації повідомили, що в одному з районів міста виникла пожежа:

"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції".

Перебування на вулиці – обмежити

Згодом з’явилась доповнена інформація від ОВА. У пресслужбі додали, що в обласному центрі під час нічної повітряної тривоги сталися вибухи, а потім виникла сильна пожежа. Місцевим мешканцям порекомендували обмежити перебування на вулиці. Зазначалося, що в Тернопільському районі фахівці проводять заміри якості повітря:

"Під час планування дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору", – йдеться у повідомленні.

Ворог вгатив по промисловому об’єкту

А вже на ранок, близько 9:00, стало відомо, що ворог вгатив безпілотниками по промисловому об’єкту Тернополя. Влучання сталося в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали. Тоді місто накрило шаром густого чорного диму. Відповідні кадри публікували місцеві телеграм-канали.

Цю інформацію під час брифінгу підтвердив заступник голови Тернопільської військової адміністрації Віктор Устенко.

Чи є постраждалі?

За словами Устенка, минулося без потерпілих. Після ворожого удару на місце "прильоту" викликали оперативні служби.

Пожежу локалізували

За словами начальника управління ДСНС в Тернопільській області Віктора Маслея, рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 3:00. На ранок її вдалося локалізували, але займання продовжують гасити.

Спеціалісти перевіряють воду та повітря

Наразі спеціалісти беруть забори води та повітря для аналізу, аби перевірити, чи немає перевищень шкідливих речовин. За словами головної державної санітарної лікарки Тернопільської області Оксани Чайчук, критичної ситуації не спостерігають.

Заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко пояснив, чому для перевірки води та повітря обрали саме ці локації.

Однак місцевих мешканців закликали протягом 20 серпня утриматися від тривалого перебування на вулиці.

Що відомо про ворожу атаку по Україні?

Загалом відомо, що цієї ночі армія РФ вдарила по Україні різними ракетами і дронами. Вночі 20 серпня ворог атакував Україну кількома типами ракет, а також 26 ударними безпілотниками Shahed. Сили ППО збили 28 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук:

"Збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей".

Київ під прицілом

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Зокрема під прицілом ворога був і Київ. Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками та ракетами. Повітряні цілі збили сили ППО. Втім, сталися падіння уламків БпЛА і ракет. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко:

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки".

Наслідки атаки на Київщину

За словами Кравченка, внаслідок падіння уламків збитих цілей наразі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків та господарської будівлі в одному з населених пунктів області. У будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено стіни, посічені фасади. Також виникло займання трав'яного настилу.

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