Тернопільські аграрники закупили для своїх робітників на фронті автівки і сучасні безпілотники

П'ять позашляховиків для наших військових закупили спільно німецька компанія і аграрне підприємство з Тернопільщини. В Україні авто підрихтували, пофарбували у маскувальний колір, освятили і відправили своїм - у ті військові підрозділи, де служать тернополяни і, зокрема, працівники цього агропідприємства, йдеться в ТСН.

Один білий, два темно-зелених і ще пара непофарбованих - 5-ть позашляховиків з Німеччини відремонтовані і чекають наказу мчати на фронт. Такі авто нині в Німеччині непросто знайти - щоб і ціна доступна, і стан нормальний. Їх порозбирали українські волонтери, жартують представники благодійного фонду, що займався пошуком і доправленням позашляховиків. “Сам пошук автомобілів тривав довго. Дуже важко в Європі знайти нормальні автомобілі, які були би більш-менш в нормальному стані, які могли б сюди приїхати і не потребують якогось капітального ремонту, тому що розкупили все”, - каже директорка доброчинного фонду Любов Вовк.

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Загалом на закупівлю автівок для фронту - тернопільське агропідприємство і їхня німецька компанія-партнерка витратили двадцять п'ять тисяч доларів. Усього на фронт ці тернопільські підприємці відправили вже два десятка авто.

Майже шість десятків працівників агропідприємства, що закупило авто, воюють зараз на фронті. Підрозділам, де вони служать, допомагають автомобілями та дронами. “І частина автомобілів також йде туди. Якщо бути точними - це два автомобілі, які йдуть зараз до одного з працівників компанії, який служить безпосередньо зараз на передовій” - каже засновник агропідприємства Іван Чайківський.

Благодійний фонд, який співпрацює з агропідприємством, уже почав збір коштів на три безпілотні комплекси. Один такий - вартує два мільйони чотириста тисяч. “Ми вже назбирали тридцять відсотків, тобто один комплекс ми вже могли би придбати. Ми підписали договір з виробником. Що таке цей комплекс - один комплекс - це два літачки розмахом 2 метри крила, це з антеною, ноутбуки, програмне забезпечення”, - додають у фонді.

Ці безпілотні комплекси мають передати артилеристам на передову. П'ять позашляховиків уже відправляють у різні військові підрозділи, де служать тернополяни. Перед від'їздом священики греко-католики окропили їх святою водою, щоб до них ніяка нечисть кацапська не чіплялася і не торкалася.

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