Тернопольці для херсонців відправили п'ять фур їжі швидкого приготування і борошна

Європейський виробник передав тернопільському доброчинному фонду тонни продукції, тож вони мають чим поділитись.
П'ять фур їжі швидкого приготування повезли на Херсонщину тернопільські рятувальники. Виробники продуктів віддали сто тонн харчів доброчинному фонду, щоб той допоміг мешканцям регіону, йдеться в ТСН.
П'ять фур обідів завантажили ДСНСівці Тернопільщини для колег, які працюють на деокупованій Херсонщині. Їсти їм часто доводиться просто під час роботи, тож усі обіди швидкого приготування.
Гарячі обіди нашвидкоруч - це різноманітні супи, а ще є сніданки з пластівцями й сухим молоком - європейський виробник передав тернопільському доброчинному фонду тонни такої продукції - сімдесят тисяч гарячих обідів та двадцять тисяч сніданків, а з доброчинного борошна можна спекти тридцять тисяч хлібин. Для херсонці усе це безкоштовно. “Іноземні благодійники нам передають таку порційну продукцію - людина бере один пакетик і це є один її швидкий обід, чи сніданок, чи вечеря”, - розповідають рятувальники.
Польща, Болгарія та Румунія - країни, які передали цю допомогу для українців, а фури та пальне - надали ДСНсівці. “Виділили транспортні засоби ДСНС, які можуть перевозити такі великогабаритні вантажі і плюс вони брендовані, вони можуть з супроводом заїхати в райони, де проводяться активні бойові дії і доправити, тобто це видно, що це гуманітарний вантаж”, - каже керівник ГУ ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.
Дві фури завантажили винятково борошном від місцевих аграріїв. Такий алгоритм допомоги, коли об'єдналися доброчинці, підприємці, сільгоспвиробники і державні структури, дуже дієвий, каже керівник координаційного штабу Іван Чайківський. “Ми вийшли з такою ініціативою, щоби допомогти херсонцям трішки більше, не тільки скажем ДСНС і військовим, а допомогти саме тим людям, які там, поділитися з ними частинкою доброти і віри. Херсонці в період окупації демонстрували постійно любов і віру в Україну, в те, що завтра вони будуть деокуповані і що Херсон- це Україна”, - переконує він.
Координаційний штаб з Тернопільщини волонтерить від початку повномасштабного вторгнення Росії - звідси вже відправили двісті п'ятдесят тисяч продуктових наборів на Харківщину та Київщину. А ще тонни домашнього печива, яке випікали господині з навколишніх сіл. Їм вдалося налагодити схему ефективної допомоги, в яку залучили доброчинців, благодійний фонд і, навіть, три міністерства України.
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