Тернопольці для херсонців відправили п'ять фур їжі швидкого приготування і борошна

П'ять фур їжі швидкого приготування повезли на Херсонщину тернопільські рятувальники. Виробники продуктів віддали сто тонн харчів доброчинному фонду, щоб той допоміг мешканцям регіону, йдеться в ТСН.

П'ять фур обідів завантажили ДСНСівці Тернопільщини для колег, які працюють на деокупованій Херсонщині. Їсти їм часто доводиться просто під час роботи, тож усі обіди швидкого приготування.

Гарячі обіди нашвидкоруч - це різноманітні супи, а ще є сніданки з пластівцями й сухим молоком - європейський виробник передав тернопільському доброчинному фонду тонни такої продукції - сімдесят тисяч гарячих обідів та двадцять тисяч сніданків, а з доброчинного борошна можна спекти тридцять тисяч хлібин. Для херсонці усе це безкоштовно. “Іноземні благодійники нам передають таку порційну продукцію - людина бере один пакетик і це є один її швидкий обід, чи сніданок, чи вечеря”, - розповідають рятувальники.

Польща, Болгарія та Румунія - країни, які передали цю допомогу для українців, а фури та пальне - надали ДСНсівці. “Виділили транспортні засоби ДСНС, які можуть перевозити такі великогабаритні вантажі і плюс вони брендовані, вони можуть з супроводом заїхати в райони, де проводяться активні бойові дії і доправити, тобто це видно, що це гуманітарний вантаж”, - каже керівник ГУ ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.

Дві фури завантажили винятково борошном від місцевих аграріїв. Такий алгоритм допомоги, коли об'єдналися доброчинці, підприємці, сільгоспвиробники і державні структури, дуже дієвий, каже керівник координаційного штабу Іван Чайківський. “Ми вийшли з такою ініціативою, щоби допомогти херсонцям трішки більше, не тільки скажем ДСНС і військовим, а допомогти саме тим людям, які там, поділитися з ними частинкою доброти і віри. Херсонці в період окупації демонстрували постійно любов і віру в Україну, в те, що завтра вони будуть деокуповані і що Херсон- це Україна”, - переконує він.

Координаційний штаб з Тернопільщини волонтерить від початку повномасштабного вторгнення Росії - звідси вже відправили двісті п'ятдесят тисяч продуктових наборів на Харківщину та Київщину. А ще тонни домашнього печива, яке випікали господині з навколишніх сіл. Їм вдалося налагодити схему ефективної допомоги, в яку залучили доброчинців, благодійний фонд і, навіть, три міністерства України.

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