Терор балістикою до кінця війни: чому Трамп назвав удар Росії по Сумах "помилкою" і куди зникли "Кинджали"

Удар балістикою по Сумах — реакція Дональда Трампа

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Росія продовжує балістичний терор міст України. Ворог завдає ударів саме по житлових кварталах та інфраструктурі намагаючись досягнути максимальної кількості жертв серед цивільного населення. Лише за два останні тижні російська балістика наробила лиха у Сумах, Кривому Розі та Києві.

Найболючіший удар балістикою Росія завдала по Сумах.

Два удари балістикою по Сумах

На думку військового експерта Ігоря Романенка, метод застосування балістики по Сумах вказує на те, що це була заздалегідь спланована атака противника.

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«Перший удар був по будівлі університету. Після цього ворог витримав паузу, а потім завдав другого удару, але вже на відстані 600-700 метрів від попереднього влучання. Для такого типу озброєння це забагато, бо балістичні ракети — високоточна зброя, відхилення можливі у межах 10-15 метрів. І якщо росіяни хотіли повторно накрити місце, де начебто зібралися військові, то вдарили б точно туди ж. Але вони просто хотіли більше крові, тому другий удар балістикою відбувся далі і в багатолюднішому місці. На висоті 150-200 метрів вибухнула касетна боєголовка, накривши вражаючими елементами максимально площу», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Нарощують можливості по балістиці

Експерт підкреслює, що це була спланована росіянами терористична операція, спрямована виключно проти цивільного населення, а саме на його знищення — 34 загиблих, понад сотню поранених.

«Терористичний акт у Сумах розбиває усі ілюзії, якщо такі у когось були, що Путін та Росія думають про якісь там гуманітарні питання щодо зупинення ведення бойових дій. Навпаки, зараз Росія виробляє ракети десятками, у тому числі, балістичні. Вони нарощують свої можливості, тобто на період ведення бойових дій, у них їх буде достатньо, щоб використовувати з такою ж інтенсивністю, як вони це роблять зараз», — зазначає Ігор Романенко.

Реакція Трампа: «Вони помилилися»

У той же час, експерт здивований реакцією на обстріл балістикою Сум від американського президента.

«Традиційно Трамп каже, що він не допустив би війну в Україні, якби був президентом. Він погоджується, що сталася жахлива подія. Але додає, що з приводу удару по Сумах, йому сказали: „вони помилилися“. Тобто Путін сказав Трампу — все просто, в Сумах ми помилилися. Я, як військовий експерт, хочу підкреслити, „Іскандером“ помилитися неможливо. Коли росіяни цілилися по Сумах, то хотіли саме такого результату. Вони свідомо вдарили по цивільним людям, на перекір всім правилам ведення війни. Дивно, що Трамп вірить в те, що йому нашіптує Путін», — зазначає військовий експерт.

Як зупинити ракетний терор Росії: три шляхи

На думку генерал-лейтенанта, зупинити цей терор можна трьома шляхами.

«Перший — бити по місцях, де ворог виробляє балістичні ракети, другий — бити по місцях, де вони зберігаються, а третій — збивати ракети, коли вони знаходяться вже у повітрі. Для цього нам потрібні додаткові зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями — Patriot чи SAMP/T, але з типами ракет останньої модернізації. На жаль, франко-італійське виробництво ракет просувається дуже повільно, а американці гальмують надавання нам своїх боєприпасів, через позицію Трампа. Нам доводиться фактично боротися за кожен десяток таких ракет і ми готові їх навіть купувати у партнерів», — розповідає Ігор Романенко.

Змиритися або заткнутися

Військовий експерт додає, що зараз стало складніше це робити, враховуючи позицію американського президента, який дозволяє собі повчати українського колегу, мовляв, той постійно просить продати ракети.

«Трамп розмірковує, мовляв, навіщо було починати війну з країною, яка у 20 разів перевищує вас за розміром. Це дивно чути від лідера США, бо ми захищаємося від диктатора Путіна, який розпочав цю війну. А Трамп радить Україні, яка четвертий рік бореться за свою свободу та незалежність кров’ю та життями людей — змиритися з цим або заткнутися. Все це ще раз підтверджує, що нам варто розраховувати на власні сили та налагодження виробництва українського озброєння аби не чути подібних повчань», — каже Ігор Романенко.

Власне виробництво — потрібен час

Військовий експерт підкреслює, що питання розробок та виробництва власної зброї має стати питанням №1 для України.

«Справи у цій сфері просуваються вперед. У нас триває робота над розробкою декількох нових ЗРК. Але питання в тому, коли вийдемо на підсумковий етап. Ми достатньо добре просунулися з „Нептуном“. Торік були гарні результати з випробувань по балістиці — у цьому році чекаємо на завершення роботи по цьому новому ракетному комплексу. Триває розробка ЗРК, в тому числі, з протиракетними можливостями. Але питання в тому, коли буде остаточне завершення і наскільки швидким стане масштабування цієї зброї», — підкреслює Ігор Романенко.

Чорна справа Путіна

Зараз ворог б’є балістикою переважно по прифронтових регіонах — Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпро. Балістика долітає до Київщини, Одещини, Полтавщини, Вінниччини, подекуди до Хмельниччини.

«Ворог обирає цілі, які ймовірно матимуть міжнародний резонанс. Путін прагне робити свою чорну справу і при цьому носити костюм великого миротворця — маневрує у цьому питання. Насправді ударів балістикою не так вже й багато, просто ворог обирає ціллю те, що жахатиме наслідками. На жаль, у Росії ще достатньо балістики, щоб здійснювати такі удари. Від цього є дуже велика небезпека, особливо для прикордонних населених пунктів. Люди там мають моментально реагувати на загрози, бо від пуску до прильоту — хвилини», — пояснює військовий експерт.

У РФ закінчилися «Кинджали»?

Останнім часом Росія менше використовує свої розхвалені «Кинджали». Ми поцікавилися у експерта, чому росіяни пригальмували з їх використанням — бракує цих ракет бо занадто дорогі чи ж щось не так з літаками, які ними споряджені для пусків.

«Кинджали» у росіян є. Просто зараз відбувається не так багато пусків саме з МіГ-31К. Гадаю, що тут питання у економії ресурсів. Навіщо росіянам піднімати літаки і здалеку пускати «Кинджали», якщо вони можуть це зробити на прикордонні з Україною, використовуючи фактичну тут ж балістику, тільки у вигляді «Іскандерів» з пускових установок. Росіяни шукають та розглядають різні варіанти. І де, з їхньої точки зору, є якась раціональність, той варіант і використовують», — пояснює експерт.

До цього генерал-лейтенант додає, що, на жаль, у Путіна є увесь необхідний інструментарій для повітряних атак — літаки тактичної авіації, а також МіГ-31, як повітряна платформа для запуску «Кинджалів», а також наземні пускові комплекси для запуску балістичних ракет. Маючи такий «набір можливостей» російські генерали вивчають ситуацію на поточний час і застосовують саме те, що вважають за доцільне.

Чого чекати далі?

Щодо подальших перспектив, то Ігор Романенко зазначає, що нам потрібно налаштовуватись лише на боротьбу з окупантами.

«Росіяни будуть застосовувати та модернізувати своє озброєння, а ми маємо завершити власні розроби або купувати необхідні засоби, яким зможемо знищувати противника. Гадаю, що протиборство з озброєння та його удосконалення і застосування буде продовжуватися увесь час поки триватимуть бойові дій. І навіть, якщо вони будуть припинені, сторони будуть і далі працювати над удосконаленням наявного озброєння», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 17:16, 24.03.25 Кількість переглядів 246 Балістика просто по середмістю Сум - тривога лунала після вибухів! Наслідки наживо!