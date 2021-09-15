Терористи "Аль-Каїди" починають повертатися в Афганістан: у США пояснили небезпеку

"Аль-Каїда" може за один-два роки почати погрожувати території США з Афганістану.

"Аль-Каїда" відновлює свої позиції в Афганістані, який після виведення військ США владу захопили бойовики терористичного руху "Талібан". Таку заяву зробили в американській розвідці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

За даними ЦРУ, бойовики-втікачі терористичного угрупування, яких вважають відповідальними за теракти 11 вересня, знову з'явилися в Афганістані після захоплення там влади "талібами". А впродовж найближчого року чи двох вони можуть знову становитимуть загрозу для США.

Саме тому американська розвідка нині пильно стежить за пересуванням бойовиків. Хоча раніше держсекретар США Ентоні Блінкен запевняв, що "Аль-Каїда" не здатна організовувати теракти за межами Афганістану, а тому мовляв не може загрожувати Америці або її країнам-союзникам.

"Ми вже починаємо бачити деякі ознаки потенційного руху "Аль-Каїди" в Афганістані. Але це перші ознаки, і ми, очевидно, будемо дуже уважно стежити за цим", - заявив заступник гендиректора ЦРУ Девід Коен, пише CBS News.

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Новини світу: "Аль-Каїда" відновлює свої позиції в Афганістані

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