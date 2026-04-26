Терорист, божевільний чи запроданець: ТСН дізналась про голосієвського стрільця неочікувану правду

Масове вбивство в Києві: чому професійна підготовка виявилася безсилою перед страхом

Два місяці ув’язнення з можливістю застави — суд цього тижня відправив під варту двох патрульних, які втекли від озброєного нападника. І залишили напризволяще пораненого 12-річного хлопчика. Масове вбивство, яке сталося тиждень тому в спальному районі Києва, і досі активно обговорюють. Один зловмисник із зареєстрованого карабіна вбив сімох цивільних! І ще 14-х поранив.

І мережі вибухнули! Де межа між власною безпекою, службовим обов’язком і безрозсудністю? Чи перетнули її поліціянти? Чи мали вони підготовку? Які висновки мають зробити сусіди цього, ніби, тихого вбивці? І як уберегтися? Чи справді час роздавати короткі стволи цивільним?

Кореспондент ТСН Олександр Загородний говорив із тими, хто пережив цей жах. І звернув увагу на ще одну деталь, яка могла б трагедії запобігти.

Детальна хронологія подій

Субота, близько 16.00. спальний район Києва. Погрітися першим весняним теплом виходять і старі і малі, у пісочниці граються діти. Лише покидьок у 176 квартирі тренується зі зброєю і вистежує свого сусіда, з яким він конфліктував.

Коли сусід під’жджає, нападник вибігає і одразу стріляє в нього з травматичного пістолета. Впритул, в живу людину. Коли закінчилися набої, біжить у своє помешкання на 5 поверх.

Точка неповернення для голосіївського стрільця настала у власній квартирі. Він зайшов, взяв карабін з набоями і підпалив власне помешкання. Це означало, що він не збирався сюди повертатися.

А далі було пекло.

«Я бачила як він стріля цього мужчину, а потім дружину, а потім там діти кричали», — зазначає очевидиція.

«Начав розстрілювати, добивати Сашу цього. Дитина почала кричати, він поранив хлопчика цього і була з ними його дружини сестра. І ця сестра начала захищать дівчинку, в них ще дівчинка менша єст, вона якось так її закрила і він застрелив і цю жінки сестру», — додає інша очевидиця Ганна Кулик.

За лічені хвилини під’їжджає патруль, закривавлений хлопчик просить допомогти, ні, не йому: «Татові допоможіть».

Але поліцейські тікають.

Отже покидька ніхто не зупиняє, він підходить, щоб добити поранену беззахисну дитину. Але йому заважає місцевий двірник. Дядя Саша, 62 роки. Він отримує смертельне поранення, але хлопчика прикрив.

Таким чином нападник розстрілявши фактично цілу родину, рушає вниз вулицею. Ось це місце ви обов’язково впізнаєте по відео, яке зняли очевидці з сусіднього будинку.

Тут убивця вбиває ще одного чоловіка — впритул, а за кілька метрів ще одну жінку. Усім цілить у голову.

«Я вже йду від метро, бачу лежить на площадці молода дівчина і люди розказують, що вона ховалася за машину. А він вокруг бігав і все одно застрелив її», — додає Ганна Кулик.

А от деяких відпускав. Він сам вирішував, кого вбивати, а кого милувати.

«Тікай звідси, тікай, зараз стрільба буде. Тікай мужик, жити будеш», — чути на кадрах голос стрільця.

Голосіївський стрілець не збирався тікати чи переховуватися. Навпаки, йому певно, потрібен був розголос. Він навмисно йде на проспект. Супермаркет — найгірше місце для того, щоб забарикадуватися — всюди величезні вікна. Але саме у магазині він встигне поранити ще 5 людей. Бере заручників, під час переговорів докладно розповідає як він застрелив сусіда.

Жодних вимог не висуває, зрештою вбиває співробітника супермаркету після чого його таки ліквідовує поліцейський зі спецпідрозділу КОРД.

Чи могли поліцейські запобігти вбивствам

Масове вбивство, яке сколихнуло усе суспільство. Найбільше обурення викликають ось ці кадри — озброєнні поліцейські які тікають від нападника, залишаючи напризволяще поранену дитину. Після цього нападник вб’є ще 4 людини.

«Вони бачили нападника на відстані 15-20 метрів. В них було два пістолета. Повірте мені, що якби вони знали, як патруль має в двійці працювати, вони б поклали на місці», — переконаний голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Двоє поліцейських мали б одразу почати працювати у двійці, прикриваючи один одного, швидко займаючи вигідні позиції. Проти класичної «двійки» у нападника не було б жодного шансу.

2 поліцейських, які втекли від голосіївського стрільця уже під слідством, більше того, міністр внутрішніх справ вже звільнив всю вертикаль керівництва — від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції Києва. Подав у відставку Керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков.

Водночас говорити, що поліцейські не готові вийти проти нападника зі зброєю було б несправедливо. Голосіївского стрільця таки зупинив поліцейський спецзагін. А міністерство оприлюднило купу відео де поліціянти ледь не щодня затримують людей з пістолетами, ножами, сокирами. Чому один патруль не впорався зі своїми обов’язками, тут потрібно з’ясовувати, вважає психолог.

«Якщо людина є поліцейським то це не значить, що вони мають якусь суперздібність. Вони є більш тренованими, але це не значить, що вони не мають права злякатись», — каже психолог Андрій Солонський.

У системі підготовки поліцейських потрібні серйозні зміни, про це вже говорять відкрито.

«Коли поліцейські психологічно і ментально, і фізично не готові до виконання своїх обов’язків, то, напевне, тут питання вже до якості, по-перше, відбору тих чи інших кандидатів на посаду поліцейського… Тому тут безперечно треба удосконалювати діяльність в цих напрямках національної поліції», — зазначає депутат Федір Веніславський.

Міністр МВС Клименко обіцяє посилити підготовку особового складу. Патрульні поліцейські проходитимуть навчання на полігонах у ротаційному режимі, а до інструкторської роботи залучатимуть військовослужбовців із бойовим досвідом. Можливо, поліцейських тимчасово направлятимуть ближче до фронту, щоб не боялися коли поряд щось вибухає.

Дискусії за вільний обіг зброї

Кожного разу після резонансного вбивства у суспільстві починають говорити про дозвіл цивільним носити зброю. Георгій Учайкін — один з активістів, який двома руками «за».

«Ретельна підготовка майбутнього власника зброї. Все. Це ключовий момент, на якому ми наполягаємо», — каже Учайкін

Є й противники такої ідеї. Наприклад психолог Андрій Солонський.

«Чи готові ми до того, щоб впроваджувати легалізацію зброї, бо тоді ми говоримо про систему ментального здоров’я, про систему профілактики, превенції ментальних розладів, про супроводження і про систему перевірки. Бо насправді в цьому ми набагато позаду наших колег не лише Сполучених Штатів, але й європейських країн», — ввадає психолог.

Голосіївський стрілець якраз мав право на володіння вогнепальною зброєю і тепер з’ясовують, як він з такими ментальними проблемами зміг отримати цей дозвіл у приватній клініці. І ще одне, на місці вбивства таки були люди зі зброєю — поліцейські, але не змогли нею скористатися. Чи зможуть цивільні? А чи взагалі можна було упередити це масове вбивство? Пам’ятаєте дільничних інспекторів? Зараз вони мають назву «поліцейські територіальної громади». Ще років 40 тому саме вони виявляли левову частку порушників, знали усіх на своїй ділянці.

І ще одне, профілактика. Голосіївський стрілець і раніше конфліктував, ось у супермаркеті він б’є перехожого по обличчю. Якби правоохоронці поставилися серйозніше до того випадку, могли б і вилучити зареєстровану зброю у чоловіка, який проявляє неконтрольовану агресію. Але цього не сталося.