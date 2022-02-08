Тіло жінка замотала у ковдру та вивезла тачкою на ділянку сусіда / Департамент комунікації Нацполіції України

Терпіла знущання 30 років, а потім взялася за сокиру: моторошні подробиці кривавої розправи на Одещині

Терпіла знущання 30 років, а потім взялася за сокиру: моторошні подробиці кривавої розправи на Одещині

Жінці – 56 років, чоловік був на рік молодший. Їй загрожує до 15 років за гратами.

На Одещині 56-річна жінка вбила свого чоловіка. Слідчим у всьому зізналася - мовляв, помстилася за побої, вимагання грошей, знущання та образи. Сьогодні суд взяв її під варту.

Про те, які перспективи у цієї справи - 8 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Тіло чоловіка на своєму подвір'ї знайшов сусід. Поліцейські, які приїхали на виклик, швидко вийшли на слід. Підозрювана у всьому зізналася одразу.

Прожили разом три десятки років. Мають трьох спільних повнолітніх дітей. Колись були подружжям, потім розлучилися, але залишилися під одним дахом, бо не мали куди йти. З часом знову зійшлися. Весь цей час чоловік знущався і з неї, і з дітей - про це знало усе село, бо був агресивний і за межами свого дому.

Жінка працювала, чоловік – ні. Забирав в неї зароблене – на випивку. І щоразу бив - каже жінка. То ж в якийсь момент зрозуміла – якщо не вона, то він вб'є її.

"Громадянка не стала приховувати свої провини і заявила, що помстилася небігу за всі образи, що він завдав їй впродовж життя", - зазначили в поліції.

Жінка розповіла: спочатку – напоїла жертву горілкою. Купила аж дві пляшки. А вночі, коли заснув, розбила голову сокирою. Тіло замотала у ковдру та вивезла тачкою на ділянку сусіда. Там і викинула.

Не витримала знущань: 56-річна жінка вбила свого чоловіка

Багаторічне домашнє насильство без підтримки та допомоги, без втручання правоохоронців часто закінчується трагічно - кажуть в організації із захисту прав жінок і дітей. Жертв домашніх тиранів закликають в жодному разі не мовчати.

"Якщо ми говоримо, що потерпіла навіть банально жодного разу не зверталася до поліції, тобто цей факт домашнього насильства не зафіксований – це означає, що суд просто не знатиме, що особа страждала від домашнього насильства", - пояснює директорка департаменту національних "гарячих" ліній та соціальної допомоги ГО "Ла Страда-Україна" Альона Кривуляк.

Нагадаємо:

У Тернопільській області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив, розчленував дружину та викинув її останки в річку Збруч.

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