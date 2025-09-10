Тетяна дістала 90% опіків тіла та народила Назара: історія родини з Києва, яка постраждала під час удару РФ

Наслідки атаки 7 вересня / © Associated Press

Реклама

У Києві рятують маленького Назара, який передчасно народився після масованого обстрілу столиці 7 вересня.

Він мав з’явитися на світ у жовтні, але лікарі змушені були викликати екстрені пологи.

Хлопчик народився з вагою 2 кілограми 900 грамів і його життя поза загрозою. Тато і мама з опіками в реанімації, і щодо їхнього стану — лікарі прогнозів не дають.

Реклама

Ната Островська зустрілася з рідною тіткою Назара, сестрою його мами — Аліною.

На момент вибуху жінка перебувала в сусідній кімнаті і дивом не дістала жодної подряпини.

Породіллю звіти Тетяна Сакінян, їй 24 роки. Вона у критичному стані, із 90% опіків тіла. Її чоловік — Вадим, у нього 80% опіків тіла, його стан вдалось стабілізувати, проте чоловік не говорить. Життя дитини поза загрозою.

Рідна сестра породіллі розповідає, що вони родом із Кіровоградської області, до Києва переїхали пів року тому. Сестри завжди жили разом, бо сироти. Тетяна планувала народити сина і переїхати в село на Кіровоградщині, бо боялась обстрілів. За словами дівчини, сестра з чоловіком мріяли про немовля.

Реклама

Квартира родини Сакіян, яку вони орендували у Києві, знищена.

«Вони побачили, що він летить прямо на балкон. Вони почали бігти. Від цієї хвилі, вони отримали опіки. Я взяла телефон, почала світити. На Тетяну впали двері, Вадим її діставав. Одяг на них був обгорілий», — каже Аліна.

Вадим і Тетяна / © ТСН

Дівчина зазначає, що зараз чоловіку її сестри стає краще: «Таня зараз у тяжкому стані. Дуже. З малюком усе добре. А Вадиму вже потроху стає краще. Йому ще нічого не повідомляли. Лікарі кажуть, що поки не треба, бо це все стрес. Він ще поки не знає».

Нагадаємо, вагітна жінка, яка постраждала під час атаки, народила сина.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вагітна з чоловіком обгоріли після удару «Шахеда»! Син народився раніше! Мама дуже тяжка…