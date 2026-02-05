ТЕЦ у Києві зруйновані / © ТСН

ТЕЦ-4 у Києві зруйнована майже вщент. Протягом цієї зими в об'єкт влучило близько 20 ракет, а остання атака балістикою стала фатальною. Аби завдати максимальної шкоди, росіяни використовували ракети зі шрапнеллю, які перетворили станцію на декорацію до фільму жахів.

Напередодні віцепрем’єр Олексій Кулеба привіз на руїни понад 60 очільників дипломатичних місій, щоб показати світу масштаби російського терору. Доки дипломати фільмують кратери, тисячі мешканців Дарниці, Дніпровського району та Троєщини виживають у крижаних квартирах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

ТЕЦ, що давала тепло пів мільйону людей

Донедавна ТЕЦ-4 забезпечувала теплом близько 500 тисяч киян. Тепер замість гулу турбін тут скручений метал та глибокі вирви. За словами урядовців, ворог діяв максимально підступно.

Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр: «Це не просто балістика, це ракети зі шрапнеллю. Вони дуже ускладнюють відновлення, адже осколки посікли безліч теплотрас. У нас є два дні, щоб технічно зрозуміти, чи зможемо ми взагалі відновити цю станцію».

Ситуацію критично ускладнює лютий мороз. Як пояснює директор станції, вода в пошкоджених трубах миттєво замерзла, що призвело до розривів насосів та іншого дороговартісного обладнання.

Шок дипломатів: «Це геноцидні атаки»

Іноземні посли, які приїхали на об’єкт замість звичних самітів у теплих одягах, були вражені побаченим.

Андрейс Пілдегович, посол Латвії в Україні: «Я сповнений обурення і злості. Це має розслідуватися як воєнні злочини РФ. Це справжні геноцидні атаки проти цивільного населення».

Посол Німеччини, країни, яка вже надала Україні понад 30 мобільних ТЕЦ, зазначив, що мета Кремля — деморалізація населення, проте українці демонструють неймовірну стійкість.

Троєщина в облозі холоду

Не краща ситуація і на лівобережній Троєщині. ТЕЦ-6, яка живить район, також фактично паралізована. Пані посол ЄС Катерина Матернова відвідала місцеві пункти незламності, щоб поспілкуватися з виснаженими мешканцями, які вже тиждень живуть без опалення.

Катерина Матернова, посолка ЄС: «Це дуже емоційно. Я побачила зруйновану станцію, а тепер бачу вплив цих атак на звичайних людей. Це важко, але Європа готова допомагати».

Допомоги замало — потрібні санкції

Генератори та обладнання вже їдуть з Польщі, Чехії, Франції та Італії. Мер Києва Віталій Кличко уже зазначив, що ТЕЦ-4 відновлюватимуть 2 місяці.

Проте експерти та дипломати одностайні: значно ефективніше було б не просто лікувати наслідки, а перекрити Росії доступ до компонентів, з яких виробляються ракети. Доки російські заводи отримують західні деталі, подібні атаки на енергетичне серце України триватимуть.

