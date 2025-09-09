"ТЕЦ знову під ударом не просто так": Жданов розповів, чого очікувати взимку

Олег Жданов / © ТСН

На Україну чекають важкі осінь і зима, ймовірно, з відключеннями світла внаслідок російських ударів. Це підтверджує масована атака РФ у ніч проти 8 вересня по Трипільській ТЕЦ у місті Українка на Київщині.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«ТЕЦ знову під ударом не просто так. Вони розуміють, що вибивання теплових електростанцій, гідроелектростанцій призводить до зупинки атомних енергоблоків. Атомні енергоблоки не зможуть працювати без теплових і гідроелектростанцій, оскільки вони не здатні реагувати на різкі зміни навантаження в мережі», — пояснює експерт.

Армія РФ, найімовірніше, здатна завдавати масованих комбінованих ударів по Україні кілька разів на тиждень. Водночас, за його словами, російська армія ніколи не скидала українську енергетику з пріоритетних цілей — це один зі способів тиску на цивільних.

«Вони розуміють, що на полі бою, навіть якщо вони гіпотетично переб’ють усю нашу армію, знову хтось піде воювати. І політично Україна не погоджуватиметься на умови. Тому треба сформувати суспільну думку. Для цього треба тиснути на цивільне населення. Звідси й такі масовані нальоти, звідти така географія цілей — від приватних будинків до об’єктів енергетики. А за рахунок масованості вони можуть покрити більшу частину переліку цих об’єктів», — каже експерт.

Що буде далі, будуть українці сидіти взимку без світла чи ні — це залежить суто від щільності нашої протиповітряної оборони (ППО) та її витривалості.

«Тому що позавчора вночі (7 вересня) була така кількість дронів, що о четвертій ранку, коли вже прилетіли крилаті ракети, крім кулеметів, більше нічого не працювало. Все вже було вистріляно, випущено і так далі. І влучання в Кабінет міністрів теж могло статися за рахунок нестачі вогневих засобів силам ППО», — каже Олег Жданов.

Надалі ситуація, зокрема з можливими відключеннями світла внаслідок ударів, залежатиме від інтенсивності атак і спроможності РФ до накопичення дронів.

Водночас Росія показала технічну спроможність випустити понад 800 безпілотників протягом однієї ночі, зазначив військовий експерт.