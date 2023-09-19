"Ти не людина, с*ка": на Львівщині військком з пістолетом побив цивільного, що відомо (відео)

Стали відомі подробиці нового гучного інциденту, який стався на Львівщині між військовозобов’язаними та працівниками військомату. Так, сьогодні, 19 вересня, в соцмережах з’явилось відео, автор якого стверджує, що йдеться про ТЦК у Самборі Львівської області.

Про що йдеться на скандальному відео

На відео видно, як один з чоловіків, одягнений у військову форму, перебуваючи в приміщенні, наносить удари рукою та ногою цивільному. При цьому перший тримає в руці пістолет та кричить, звертаючись до цивільного: "Ти не людина, с*ка. В багажник, поїхали, тварь, закопаю". Потім, звертаючись вже до двох цивільних, чоловік у формі каже: "І поліція, яка приїде, не буде шукати".

Чоловік, який представляється побитим, записав ще одне відео. Він демонструє кров на стіні та каже, що це його кров.

"Визволяйте, вбивають", - каже чоловік, звертаючись до користувачів соцмереж. Крім цього, цей чоловік додав, що сам він з Харкова, 1980 року народження.

"Мене утримують тут шосту добу. Не відомо, чи відпустять мене. Допоможіть будь ласка", - каже він.

На відео ухилянти, які намагались втекти за кордон - джерела ТСН.ua

Наші джерела серед військових, поінформовані про цю ситуацію, розповіли, що все не так однозначно, як показано на відеозапису.

"Це відео вирване з контексту. Той, хто записав це відео, намагається виставити себе жертвою. Можемо попередньо сказати, що йдеться про ухилянтів, які намагались втекти з України, порушуючи правила перетину державного кордону. Щодо того, що на відео фігурує предмет, схожий на пістолет – серед працівників ТЦК зараз поменшало тилових працівників, є багато військових, яким боляче бачити, як дехто намагається втекти за кордон", - розповів ТСН.ua наш співрозмовник.

В той же час наші джерела в ДБР повідомили, що на місце події виїхала група правоохоронців. Крім цього, порушено кримінальне провадження.

Реакція Львівського обласного ТЦК і СП

У Львівському обласному ТЦК і СП уже відреагували на скандальне відео. Там повідомили, що проводитися службове розслідування, а військовослужбовців поки відсторонили від роботи.

"В мережі інтернет поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин. Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку", - йдеться у заяві пресслужби.

Нагадаємо, у Львові 17 вересня співробітники військкомату побили та намагалися затримати чоловіка. Через інцидент керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку.

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