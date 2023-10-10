"Ти не розумієш, куди лізеш": історія кохання воїна, який втратив обидві ноги, отримала продовження

Пара зізнається, що зараз вони дуже щасливі разом.

На війні Росії проти України 25-річний військовий із Рівненщини Сергій Копищик втратив обидві ноги, його кохана Світлана завжди була поруч, незважаючи на все. Тепер у пари народилася дитина.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Боєць, який втратив ноги і зробив пропозицію коханій, став батьком

Воїн ЗСУ Сергій Копищик зараз пересувається на протезах. Попри це, він каже, що навіть не мріяв про таку родину, яка є у нього зараз. У грудні 2022 року військовий зробив пропозицію своїй тодішній нареченій і вона погодилась вийти за нього заміж.

Як Сергій робив пропозицію коханій

Світлана – фельдшерка швидкої, вона чекала на свого воїна на Волині. Та якось наприкінці липня він не зателефонував. Тоді Сергій отримав тяжке поранення на фронті та втратив обидві ноги. Увесь час Світлана була поруч. І погодилася вийти заміж, хоча дехто зі знайомих і відмовляв.

"Та ти ще молода. Ти не розумієш, куди ти лізеш", – згадує "поради" Світлана Копищик.

Зараз у Світлани та Сергія народився син – Марко. Саме дізнавшись, що Світлана при надії, Сергій захотів вийти з пологового із малюком самостійно. На Львівщині він став на протези. Військовий був присутній під час пологів.

"Я був радий, що я побачив перші його перші секунди життя", – каже Сергій Копищик.

Людей із пораненням не треба жаліти, варто пояснювати причини

Скоро Марку 2 місяці. Його тато розповідає, що здаватися ніколи не можна. Йти до мети треба, навіть коли чуєш чиїсь сумніви.

Сергій Копищик із родиною

Людей із такими пораненнями, як у нього, не треба шкодувати, каже Сергій: "Для чого мені казати "одужуй", я що, хворий? Тримайся – я й так тримаюся".

Натомість радить підбадьорювати і не уникати поглядом на вулицях. Він зазначає, що люди мають пояснювати дітям і собі, чому інші травмовані.

Все це подружжя пояснить і своєму Марку, коли він підросте. Зараз родина дуже щаслива та мріє про власне житло і збирає на нього.

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Нагадаємо, що відомо про легендарного комбата "Бібу", який помер на Донбасі.

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