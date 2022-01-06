"Ті, що вражають": херсонська школярка знає, як урятувати Дніпро та перемогла на Олімпіаді геніїв у США

"Ті, що вражають": херсонська школярка знає, як урятувати Дніпро та перемогла на Олімпіаді геніїв у США

Над ідеєю, науковим описом та створенням експериментальної моделі працювала вся сім’я Панченків.

Одну з нагород щорічної премії ТСН "Ті, що вражають" отримала школярка з Нової Каховки Вікторія Панченко, яка знає, як урятувати Дніпро та здобула "бронзу" на конкурсі геніїв в Америці. Тепер про її проєкт знають і в Україні.

Про те, чи стане він реальним і як змінилося життя дівчини - 5 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Проєктом очищення Дніпра зацікавилися науковці. Дівчину запрошують на конференції. А в одному з київських університетів навіть допомагають розробити патент на винахід, бо це - перспективно.

За проєкт очищення річок дівчина отримала бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв та стипендію в 15 тисяч доларів. Але скористатися нею не змогла, бо за річне навчання треба було доплатити ще 55 тисяч доларів. Проте, зараз дівчина про це не шкодує.

"Цією стипендією я не скористаюся, тому, що зараз є багато пропозицій в Україні. Я зрозуміла, що Україна — це країна можливостей. І не треба виїжджати в Америку або в якесь інше місце, щоб втілити свої плани і мрії", - говорить винахідниця Вікторія Панченко.

Над ідеєю, науковим описом та створенням експериментальної моделі працювала вся сім’я Панченків. У науковій роботі Вікторія довела - річкову воду можна очищувати за допомогою конструкцій з очерету.

"Брали очерет викопували його обов'язково з коренем, прив'язували рослинку до каміння і ставили у воду таким чином, щоб корінь не торкався дна. 10 квадратних метрів цього біоплато за день очищує 1 кубометр забрудненої води", - пояснює дівчинка.

"Ті, що вражають": чи реалізується проєкт очищення Дніпра від школярки з Нової Каховки

Для очерету придумали спеціальну мобільну конструкцію - каркас із пластикових труб та сітки. Туди висадили очерет та рогіз. Найбільшою проблемою було - знайти місце, де розмістити споруду. Адже в рідній Новій Каховці місця для винаходу не знайшлося. Але вже цієї весни конструкції розмістять на київських озерах. Гроші в розробку вкладуть місцеві підприємці.

Окрім утілення проєкту в реальність у Вікторії є ще одна мета - добре закінчити школу і вступити в університет. Фах, який вона обрала, буде пов’язаний з екологією та здоров’ям.

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