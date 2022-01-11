Спецпризначенець з позивним "Тренер" врятував хлопцю життя. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Ті, що вражають": спецпризначенець врятував життя хлопцю, нога якого потрапила під диск культиватора

"Ті, що вражають": спецпризначенець врятував життя хлопцю, нога якого потрапила під диск культиватора

"Тренер" і Костя часто телефонують один одному - боєць подарував підліткові новенький смартфон.

На Кіровоградщині співробітник СБУ врятував 15-річного хлопця. Юнак допомагав сусідові обробляти город і його ногу затягнуло під лезо мотоблоку. Дитина стекла би кров‘ю, якби тією вулицею не проходив спецпризначенець. Герой, чия історія надихнула всю країну, отримав премію ТСН "Ті, що вражають".

Про те, як ця історія змінила життя чоловіка - 11 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Спецпризначенець із позивним "Тренер" служить у секретному підрозділі СБУ і виконує особливі завдання. Того дня він приїхав до містечка на Кіровоградщині у відпустку до батьків і дорогою додому почув крики дитини про допомогу. Кричав 15-річний Костя Бращенко. Того дня хлопець підсобляв своєму сусідові на городі і незчувся, як нога потрапила під диск культиватора.

"Все, що я пам'ятаю – це сильний біль. Це словами взагалі не пояснити", - розповів школяр.

Спецпризначенець швидко витягнув турнікет і перетис хлопцеві ногу, з якої фонтаном періщила артеріальна кров. Згодом медики скажуть - саме вчасні і вмілі дії "Тренера" врятували дитині життя.

Врятований нині поступово відновлюється. Незабаром йому знімуть металеву конструкцию з ноги. "Тренер" і Костя часто телефонують одне одному - боєць подарував підліткові новенький смартфон. Також чоловік пообіцяв хлопцеві допомогти під час проходження реабілітації.

Життя самого героя-спецпризначенця ця історія не надто змінила. Твердить - служба, як і раніше, забирає весь час.

"Ті, що вражають": у Кіровоградській області співробітник СБУ врятував підлітка

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