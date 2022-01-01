"Ті, що вражають" та святковий лімузин: чим запам'ятався новорічний випуск ТСН

"Ті, що вражають" та святковий лімузин: чим запам'ятався новорічний випуск ТСН

Випуск новин 31 грудня традиційно вийшов в ефір із площі біля головної ялинки.

Увечері 31 грудня вже традиційно підсумковий за рік випуск ТСН вийшов в прямий ефір із Софійської площі в Києві, де встановлена головна новорічна ялинка України.

Цього разу ведучими стали Святослав Гринчук та Наталія Островська. Вони і вручили головну ТСНівську нагороду - "Ті, що вражають": людям, які для нас стали героями року.

Як відбувалася підготовка до випуску та власне сам прямий ефір – дивіться в сюжеті Наталії Нагорної:

Як вручали головну нагороду ТСН "Ті, хто вражає"

Ну, а ще одна традиція в Новорічну ніч – святковий лімузин ТСН, який курсував вулицями Києва. Глядачі ТСН могли безкоштовно ним під'їхати – але в обмін на свої історії. Пасажири ділилися спогадами про минулий рік. І розказували, що хотіли б у майбутньому. Кому пощастило загадати бажання і яке з них здійснилося просто в розкішному таксі – дивіться в репортажі Олени Гущик:

Святкове таксі ТСН знову курсувало вулицями Києва | Новини Києва

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