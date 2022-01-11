"Ті, що вражають": ТСН вручила нагороди переможцям премії 2021 року

Потягом минулого тижня ТСН нагороджувала переможців премії "Ті, що вражають" за 2021 рік. Ними стали герої, які вразили користувачів мережі своїми сміливими вчинками та вражаючою силою волі. Журналісти ТСН завітали в гості до кожного з переможців з відзнакою телеканалу та зняли нові сюжети про те, як за рік змінилося життя обраних героїв.

Наприкінці минулого тижня глядачі подивились сюжет про Людмилу Коваль, яка трагічно втратила сина, але дала дозвіл на забір його органів для донорської пересадки. Таким чином жінка подарувала друге життя одразу трьом людям. Серед 25-ти номінантів премії ця історія вразила користувачів сайту тsn.ua та сайту 1+1 найбільше, за Людмилу проголосували 18% учасників голосування. Лікарі Львівської клінічній лікарні розповіли, що Людмила своїм вчинком змінила ставлення до донорства серед тисяч сімей. Якщо раніше питання донорства розглядала кожна третя родина, то нині - половина сімей, до яких лікарі звертаються з цим проханням. Така тенденція може кардинально змінити можливості трасплантології в Україні.

"Ті, що вражають": жінка втратила сина, але дала дозвіл на забір його органів для пересадки іншим

Кореспондентка Юлія Симоненко зустрілась з зіркою спорту, якому вже 97 років. Тенісист Леонід Станіславський із Книги рекордів Гіннесса здійснив свою мрію та зіграв матч із легендою світового тенісу - Рафаелем Надалем. Найстарший тенісист світу продовжує тренуватися тричі на тиждень і мріє зіграти матч з іншим його кумиром – Роджером Федерером.

"Ті, що вражають": 97-річний тенісист із Харкова потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Глядачі 1+1 подивилися сюжет про херсонську школярку Вікторію Панченко, яка взяла бронзу на Всесвітній олімпіаді геніїв у США за свій проект очищення Дніпра. Після того, як про її винахід дізналася уся країна, ним зацікавились науковці. А в одному з столичних університетів дівчині навіть допомагають оформити патент на винахід.

"Ті, що вражають": чи реалізується проєкт очищення Дніпра від школярки з Нової Каховки

Кореспондентка Ірина Маркевич зі статуеткою ТСН завітала на роботу до українських медсестер Національного інституту раку, які на відпочинку у Єгипті врятували життя чоловіку. Після сюжету ТСН жінок почали впізнавати пацієнти, а телефон і досі не вщухає від дзвінків від колеги та друзів. З врятованим білорусом медсестри по-справжньому потоваришували.

"Ті, що вражають": що змінилося в житті медсестер, які врятували білоруса в Єгипті

А 17-річний Олександр Оганьян, який у листопаді минулого року дорогою на побачення врятував життя водія маршрутки у Мелітополі, задумується про те, щоб обрати професію рятувальника. Нагадаємо, за вчинок хлопця свої голоси відали 11% учасників голосування.

17-річний Олександр Оганьян врятував маршрутку від неминучого зіткнення | "Ті, що вражають"

Нагадаємо, "Ті, що вражають" – це щорічна премія ТСН, у якій традиційно нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН. Місія проекту – надихнути людей, підкріпити їх віру в себе та краще майбутнє нашої країни.