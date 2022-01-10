"Ті, що вражають": у Мелітополі підліток врятував маршрутника і пасажирів та став народним героєм

"Ті, що вражають": у Мелітополі підліток врятував маршрутника і пасажирів та став народним героєм

Хлопець вже має пропозицію щодо майбутньої професії.

17-річний Олександр Оганьян із Мелітополя, який зміг зупинити некеровану маршрутку з пасажирами, коли водієві стало зле, отримав премію ТСН "Ті, що вражають" за свій надзвичайний вчинок та став народним героєм.

Про те, як змінилося життя хлопця після визнання - 10 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Того дня хлопець їхав на заняття в "Пласті", в іншій маршрутці просто за ним прямували й маленькі вихованці. Саме діти стали свідками того, як мікроавтобус попереду різко змінив напрямок та виїхав на зустрічну смугу, бо водієві стало зле.

Хлопець через весь салон кинувся до водія, перехопив кермо та зміг загальмувати. А потім – надавав першу допомогу водієві аж до приїзду лікарів. Інші пасажири розбіглися. Постраждалий зателефонував за тиждень та подякував.

"Ті, що вражають": як змінилося життя хлопця, який зупинив некеровану маршрутку з пасажирами

Всебічна увага та мідні труби характер хлопця не змінили, кажуть близькі. Хлопець професійно займається карате, регулярно відвідує пластівські вишколи.

А ще – хлопець вже має пропозицію щодо майбутньої професії. У ДСНС хлопця обіцяють взяти, щойно він здобуде середню освіту. Одночасно Сашко мріє врешті отримати й водійське посвідчення. Попри те, що хлопець зупинив маршрутку, прав у нього й досі ще немає.

Читайте також: