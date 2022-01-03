"Ті, що вражають": відчайдушні українки під час відпочинку в Єгипті реанімували потопельника

"Ті, що вражають": відчайдушні українки під час відпочинку в Єгипті реанімували потопельника

Надзвичайна історія з реанімаційними медсестрами Інституту раку трапилась на відпочинку в Єгипті.

Премія ТСН цього року "Ті, що вражають" попрямує до 7-ми героїв, за яких проголосували глядачі. Першими стали дві українські медсестри Національного інституту раку, які на відпочинку в Єгипті врятували білоруса. Серцево-легенева реанімація тривала навіть тоді, коли місцевий рятувальник сказав, що людині більше не допомогти. На 20-тій хвилині в чоловіка з'явився пульс, дихання, серцебиття.

Про те, що змінилося в житті медсестер і чому ця історія порятунку може бути доленосною - 3 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Ця надзвичайна історія з реанімаційними медсестрами Інституту раку трапилась на відпочинку в Єгипті. На понтон витягли потопельника. З кількох десятків людей - вони єдині, хто взялися за порятунок. Серцево-легенева реанімація, тривала навіть тоді, коли місцевий рятувальник махнув рукою і сказав, що треба зупинятись - людині вже не допомогти. Наталя і Тоня не мали годинника, але розуміли, що 40 хвилин ще не вийшло - стільки не можна зупинятися, коли триває реанімація.

Вже пізніше їм сказали, що чоловік якого вони відкачували - отямився на 20 хвилині. Цей чоловік - Сергій, що мешкає у Мінську. Завдяки українським медсестрам він зустрів 51 день народження.

Те, що дівчата не здались нікого з колег не дивує. В реанімації інституту раку так прийнято - не зупинятися, навіть коли не має ніякої надії.

Сергій ще 4 дні після інциденту провів в лікарні Шарм-ель- Шейху і навіть там лікарі дивувалися професійності українських медсестер. Наталя і Тоня з Сергієм постійно на зв'язку.

"Ті, що вражають": що змінилося в житті медсестер, які врятували білоруса в Єгипті

Вони вірять, що життя ще зведе їх разом. А поки для усіх героїв ця історія залишається найважливішою подією минулого року.

І можливо ця історія стане доленосної для родини Наталі. У неї троє дітей. Один з синів був на понтоні і бачив, як мама з колегою повернули Сергія до життя. Тепер хлопець мріє стати хірургом.

Наталя готова підтримати сина. Тому можливо ця дивовижна історія порятунку у майбутньому матиме продовження.

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