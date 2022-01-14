"Ті, що вражають": завзятий київський рибалка витягнув спінінгом хлопчика, який опинився на крижині

"Ті, що вражають": завзятий київський рибалка витягнув спінінгом хлопчика, який опинився на крижині

Відео з порятунком 11-річного хлопчика в Мережі за 10 місяців переглянуло понад мільйон користувачів.

Киянин Річард Горда врятував хлопчика, якого на крижині віднесло на відкриту воду. Чоловік не роздумуючи кинувся на допомогу і спінінгом витягнув дитину на берег. Це сталося іще в березні 2021-го року. Глядачі ТСН оцінили вчинок чоловіка - і він став одним з переможців премії "Ті, що вражають".

Про вчинок, який вразив усю країну - 13 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Водойма, де все сталося, знаходиться всього за 10 хвилинах їзди від будинка Річарда на столичній Троєщині. Рік тому він рибалив там разом з другом.

Того дня на воді була суцільна крига. До рибалок підбіг чоловік і запитав, чи є в них човен, а потім розповів, що дитина опинилася на кризі.

Коли всі разом кинулись на допомогу, побачили хлопця, який дрейфував на крижині.

Уже як потім стало відомо - малий, разом з другом, пішли на кригу, щоб спостерігати за рибами. Один - відколовся, інший - морально підтримував із берега.

Треба було діяти швидко. Річард зметикував - малого можна витягти - спінінгом.

Поки дорослий помалу крутив котушку, аби не обірвати волосінь, хлопчик ніби й забув, що в небезпеці. За кілька хвилин рятувальна операція успішно завершилась. Хлопець "вийшов сухий з води", навіть не промочив ноги.

Усвідомлення того, наскільки небезпечна була ситуація - прийшло пізніше, каже Річард.

"Ті, що вражають": киянин Річард Горда врятував хлопчика, якого на крижині віднесло на відкриту воду

Пізніше з чоловіком зв’язалась мати хлопчика. Дякувала за порятунок і пропонувала зустрітись, але пізніше зв’язок з нею перервався.

Після публікації відео з порятунком на своїй сторінці Річард отримав три тисячі повідомлень з подяками. Каже, відповідав на них кілька місяців.

Також після того випадку Річард узяв за правило - завжди мати при собі цупкий мотузок. Тому, якщо когось спіткає небезпека - готовий знову прийти на допомогу.

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