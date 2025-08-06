Тягнули та погрузили до авто: у Києві поліція жорстко затримала «ухилянта»

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Києві помітили випадок силового затримання «ухилянта». Як стверджують у Мережі, це сталося на вулиці Кирилівська, що у Подільському районі столиці.

На опублікованих кадрах видно, як люди у формі затримують у зеленій зоні та силоміць тягнуть до поліцейської автівки чоловіка з рюкзаком. За кадром чути голос жінки, яка благає відпустити людину.

Жінка кричала: «За що ви його вбивайте!»

Правоохоронці досить жорстко поводилися з чоловіком. Під час його супроводження до автівки через трамвайні колії, один з копів кинув чоловіка на асфальт. На що відповідно відреагували жінка: «За що ви його вбиваєте!». Далі затриманого силоміць завантажили до поліцейського авто.

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Затримання чоловіка / © соцмережі

Також на кадрах помітні люди у військовій формі, але вони не приймали активної участі у затримані громадянина, а лише спостерігали за процесом та допомагали відтіснити інших цивільних, які намагалися зупинити затримання.

Що кажуть у поліції Києва?

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що під час перевірки документів поліцейські встановили, що 41-річний місцевий мешканець перебуває у розшуку за ухилення від військової служби.

«Вказаного громадянина було затримано та доставлено до Дарницького ТЦК та СП», — уточнюють у столичній поліції.

Щодо досить жорсткого затримання чоловіка, то керівництвом поліції Києва призначено службове розслідування, яке надасть оцінку діям правоохоронців.